dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Adobe aduce Photoshop, Acrobat și Express direct în ChatGPT

Redacția TechRider
11 decembrie 2025
logo-urile Adobe si OpenAi
Sursa foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Adobe integrează Photoshop, Adobe Express și Acrobat în ChatGPT, permițând utilizatorilor să editeze imagini, să genereze grafică și să lucreze cu documente PDF fără a părăsi interfața chatbotului, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Funcționalitățile vor fi accesibile prin solicitări text, declanșând automat instrumentele Adobe relevante. Decizia face parte dintr-o tendință mai amplă a industriei software, în care aplicațiile consacrate sunt conectate la platforme AI conversaționale, pentru a simplifica fluxurile de lucru și a ajunge la un public mai larg.

Adobe nu a comentat potențialele acorduri financiare cu OpenAI, dar a precizat că utilizatorii vor trebui să se autentifice cu un cont Adobe pentru a accesa serviciile din ChatGPT. Integrarea deschide aplicațiile Adobe către cei peste 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT, extinzând vizibilitatea companiei într-un moment în care instrumentele AI remodelază rapid industriile creative și software-ul profesional.

Adobe mizează pe faptul că interfețele conversaționale vor deveni un punct central pentru sarcini vizuale și de productivitate. Utilizatorii vor putea cere chatbotului să ajusteze o fotografie, să creeze o ilustrație, să anime un design sau să rezume un PDF, iar sistemul va apela automat funcția corespunzătoare din suita Adobe, fără a necesita schimbarea aplicațiilor.

Compania vede integrarea ca pe un pas necesar într-un context în care cererea pentru experiențe rapide, ghidate prin chat, crește atât în rândul creatorilor profesioniști, cât și al utilizatorilor aflați la început de drum.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...