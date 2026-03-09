Internetul este plin de conturi anonime sau pseudonime, folosite fie pentru a permite exprimarea liberă, fie pentru activități mai puțin transparente. Însă această eră a anonimatului online ar putea ajunge la final, odată cu evoluția modelelor de inteligență artificială capabile să identifice persoanele din spatele acestor conturi, la scară largă.

Un studiu recent, disponibil pe serverul de preprinturi arXiv, citat de TechXplore, arată că modelele mari de limbaj (LLM) pot descoperi identitățile ascunse în spatele conturilor anonime, ceea ce ridică noi provocări în domeniul confidențialității online.

Testarea limitei anonimatului

Până acum, se considera că identificare a utilizatorilor anonimi ar fi prea dificilă și costisitoare pentru a fi realizată în practică. Cercetătorii au presupus însă că LLM-urile au devenit suficient de puternice pentru a depăși aceste bariere.

Pentru a testa această ipoteză, echipa de cercetare a creat un cadru automatizat care replică procesul decizional al unui investigator uman. Sistemul analizează istoricul postărilor unui utilizator pe platforme precum Reddit sau Hacker News, examinând texte neorganizate: comentarii, glume, informații despre educație și subtilități de stil, transformând aceste micro-date într-o reprezentare matematică a profilului persoanei.

Astfel, AI-ul poate căuta posibile potriviri între milioane de alte profile online, inclusiv pe site-uri precum LinkedIn, și poate estima probabilitatea ca două conturi să aparțină aceleași persoane. Dacă sistemul nu este sigur, nu emite nicio predicție, și evită ghicirile hazardate.

Anonimatul nu mai oferă protecția de odinioară

Cadrul AI a fost testat pe aproape 1.000 de profiluri LinkedIn, deconectate de orice identificatori evidenți, pentru a le lega de conturi Hacker News. Sistemul a reușit să identifice conturile corecte cu o precizie de 90%, în timp ce metodele tradiționale fără AI au avut rezultate mult mai slabe.

Mai mult, AI-ul a fost capabil să urmărească indivizi care foloseau conturi multiple și comunități diferite, fapt ce demonstrează că anonimatul nu mai oferă protecția de odinioară. Identificarea unui cont costa între 1 și 4 dolari, ceea ce face procesul accesibil la scară largă.

Implicații pentru confidențialitate

„Anonimatul practic care a protejat mult timp utilizatorii… nu mai există,” avertizează autorii studiului. „El nu oferă o protecție semnificativă online. Utilizatorii care postează sub nume persistente ar trebui să presupună că adversarii le pot lega conturile de identitățile reale sau între ele, iar probabilitatea crește cu fiecare micro-dată publicată”.

Sistemele bazate pe AI ar putea fi folosite în viitor în domenii precum aplicarea legii, securitatea cibernetică sau monitorizarea comportamentului online, dar ar putea pune și în pericol libertatea de exprimare și protecția datelor personale.