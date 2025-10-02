Alexandru Mihailciuc, UiPath: Cea mai bine plătită meserie în viitor va fi ingineria de prompt pentru AI / Acești angajați vor fi un fel de „traducători de inteligență artificială”

Alexandru Mihailciuc, vicepreședintele UiPath, subliniază necesitatea ca firmele din Europa de Est să devină „mai îndrăznețe” și să „experimenteze cu tehnologia” pentru a impulsiona productivitatea angajaților. Acesta a reliefat, la conferința Impact 2025, că Europa, în special cea de Est, este o „piață mult mai aversă la risc”, transmite Economica.net.

Deși forța de muncă era anterior mai ieftină, acest „avantaj competitiv începe să se diminueze”, fiind esențială adoptarea sistemelor de inteligență artificială (AI).

Mihailciuc a menționat că, potrivit unui studiu, românii și polonezii lucrează cele mai multe ore pe săptămână, iar pentru a ieși din această situație, antreprenorii și directorii executivi trebuie să devină mai curajoși și să „accepte să încerce tehnologia”, chiar și în „condiții de risc controlat”.

Viitorul pieței muncii și AI

Un element central al discursului a fost impactul automatizării asupra pieței muncii.

Reprezentantul UiPath anticipează o scădere a cererii pentru programatorii tradiționali și apariția de noi profesii, precum inginerul de prompt. Mihailciuc a explicat că „Ingineria de prompt” va fi „una dintre cele mai bine plătite meserii în viitor”, deoarece presupune o ajustare fină a comenzilor (prompturilor) pentru a obține rezultate previzibile de la AI, spre deosebire de sintaxa clară a programării. Inginerul de prompt acționează ca un „traducător de inteligență artificială”, asigurând o colaborare eficientă cu AI-uri precum ChatGPT.

În ceea ce privește obstacolele, Mihailciuc a identificat două probleme majore: „mentalitatea puțin defensivă de a menține status quo-ul” și reglementarea. Acesta a pledat pentru o abordare „mai relaxată în ceea ce privește utilizarea cloud-ului” pentru a încuraja inovația.

UiPath, primul unicorn românesc listat la Wall Street, a raportat venituri de 362 de milioane de dolari în trimestrul al doilea (T2) din anul fiscal 2026, depășind estimările analiștilor.