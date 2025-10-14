ANALIZĂ Apple încă are timp să înțeleagă corect inteligența artificială, cu toate că OpenAI introduce funcții înlocuitoare pentru Siri

Săptămâna aceasta, OpenAI a anunțat că aplicațiile pot rula acum direct în ChatGPT, permițând utilizatorilor să rezerve călătorii, să creeze liste de redare și să editeze proiecte fără a mai comuta între diferite aplicații. Potrivit TechCrunch, unii au declarat imediat că aceasta este platforma de aplicații a viitorului, prevăzând o lume bazată pe ChatGPT în care App Store-ul Apple nu va mai fi de folos. Cu toate acestea, viziunea Apple ar putea totuși să fie în favoarea sa.

Aplicațiile sunt tot mai mult înlocuite de AI

Apple controlează deja hardware-ul și sistemul de operare, și are și aproximativ 1,5 miliarde de utilizatori de iPhone la nivel global, față de cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT. Dacă pariul Apple dă roade, acesta ar putea poziționa producătorul de iPhone într-un mod care nu numai că i-ar menține dominația în industria aplicațiilor, dar ar și moderniza modul în care folosim aplicațiile în era AI.

Planul Apple este de a elimina pictograma aplicației fără a elimina aplicația în sine. Viziunea sa pentru calculul bazat pe AI, prezentată la conferința dezvoltatorilor de anul trecut, ar permite utilizatorilor de iPhone să interacționeze cu o versiune revizuită a Siri și un sistem îmbunătățit care schimbă modul în care utilizați aplicațiile pe telefon.

Aplicațiile devin, astfel, o modalitate mai puțin obișnuită pentru utilizatori de a interacționa cu multe dintre serviciile online preferate. În zilele noastre, consumatorii sunt la fel de dispuși să ceară unui asistent AI o recomandare sau o opinie, pe cât sunt să facă o căutare pe Google sau să lanseze o aplicație dedicată, cu un singur scop. Vor vorbi cu voce tare la difuzoarele inteligente sau la AirPods conectate prin Bluetooth pentru a reda melodiile preferate; vor cere unui chatbot informații de afaceri sau un rezumat al recenziilor pentru un film sau un spectacol nou.

Utilizatorii trebuie să fie atenți la interogările pe ChatGPT

Acest lucru este, fără îndoială, mai ușor decât să cauți în rezultatele de căutare Google link-ul potrivit cu răspunsul. Cu toate acestea, sistemul de aplicații ChatGPT, deși pare să îmbunătățească acest model, rămâne blocat în experiența utilizatorului ChatGPT. Acesta impune consumatorilor să utilizeze o interfață de tip chatbot pentru a-și folosi aplicațiile, ceea ce ar putea necesita instruirea utilizatorilor.

Pentru a apela o aplicație, trebuie să o menționezi ca primul cuvânt al solicitării tale sau să menționezi aplicația după nume pentru a obține un buton care te solicită să „utilizezi aplicația pentru răspuns”. Apoi, trebuie să introduceți o interogare precisă. Dacă greșiți, testele preliminare efectuate de Bloomberg indică faptul că ați putea rămâne blocat pe un ecran de încărcare fără rezultate.

Siri are o reputație destul de proastă în forma sa actuală, dar ecosistemul general al Apple are avantaje. Pentru început, consumatorii au deja aplicațiile pe care doresc să le utilizeze pe telefonul lor sau știu cum să le găsească în App Store, dacă nu le au. Ei utilizează multe dintre aceste aplicații de ani de zile.

Avantajele modelului OpenAI

Există câteva obstacole în calea începerii utilizării platformei de aplicații ChatGPT. Desigur, trebuie să instalați aplicația în cauză. Apoi trebuie să conectați aplicația la ChatGPT, trecând printr-un ecran de permisiuni plin de avertismente. Acest proces necesită autentificarea în aplicație folosind numele de utilizator și parola existente și introducerea codului de autentificare în doi pași, dacă este cazul.

După această configurare unică, lucrurile ar trebui să fie mai ușoare. De exemplu, după ce generați o listă de redare Spotify cu AI, aceasta poate fi lansată în aplicația Spotify cu o singură atingere. Cu toate acestea, această experiență nu va diferi mult de planurile Apple, dacă Apple va reuși să facă lucrurile să funcționeze așa cum a promis.

Apple le-a spus dezvoltatorilor că vor putea profita de unele dintre capacitățile sale AI fără a fi nevoie să depună eforturi suplimentare, cum ar fi o aplicație de luat notițe care utilizează instrumente de corectare sau rescriere a textelor. În plus, dezvoltatorii care au integrat deja SiriKit, un set de instrumente pentru compatibilitatea aplicațiilor cu Siri, în produsele lor vor putea face mai multe în ceea ce privește determinarea utilizatorilor să acționeze în aplicațiile lor.

Sistemul AI al Apple este aproape gata

Se zvonește că sistemul AI al Apple este aproape gata. Se pare că producătorul iPhone-ului deja testează acest sistem la nivel intern, permițând utilizatorilor să efectueze acțiuni în aplicații folosind comenzile vocale Siri. Bloomberg a raportat că această versiune mai inteligentă a Siri funcționează din prima cu multe aplicații, inclusiv cele ale unor jucători importanți precum Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook și WhatsApp.

Statutul iPhone-ului ca platformă de aplicații va fi, de asemenea, dificil de perturbat, chiar și de o companie atât de mare și puternică precum OpenAI. Producătorul ChatGPT înțelege și el acest lucru, motiv pentru care OpenAI explorează propriul dispozitiv împreună cu fostul șef de design al Apple, Jony Ive.

Însă, până în prezent, compania s-a străduit să găsească un paradigma de calcul mai bună decât smartphone-ul, indică rapoartele. În același timp, publicul larg a demonstrat o aversiune față de dispozitivele AI mereu active, care contravin normelor sociale existente și amenință confidențialitatea. Deocamdată, asta înseamnă că modelul aplicației OpenAI se reduce, în esență, la utilizarea aplicației sale pentru a controla alte aplicații.