Anthropic și IBM anunță un parteneriat AI strategic / Cele două companii se asociază pentru dezvoltarea de software și integrarea Claude

IBM a încheiat un acord important cu start-up-ul de AI Anthropic pentru a integra modelele lingvistice de mari dimensiuni ale Claude direct în produsele sale software pentru companii, scrie TechCrunch.

Parteneriatul marchează cea mai recentă mișcare a IBM de a concura pe piața AI pentru companii, care evoluează rapid, unde Claude a depășit discret modelele OpenAI în ceea ce privește ratele de adoptare corporativă.

Războiul AI pe piața enterprise tocmai a devenit mai interesant. IBM a anunțat că va integra modelele LLM Claude ale Anthropic în produsele sale de dezvoltare software, marcând o altă victorie semnificativă pentru startup-ul AI care a câștigat rapid teren față de OpenAI pe piețele corporative.

Gigantul tehnologic cu sediul în Armonk a dezvăluit că parteneriatul va începe cu mediul său de dezvoltare integrat, care este deja în curs de implementare pentru anumiți clienți enterprise. Dar nu este vorba doar de conectarea unui alt model de AI – IBM și Anthropic creează împreună ghiduri cuprinzătoare despre modul în care întreprinderile pot construi, implementa și întreține agenți AI la scară largă.

Momentul nu putea fi mai strategic. Luni, Anthropic a anunțat cea mai mare tranzacție corporativă de până acum cu gigantul de consultanță Deloitte, aducând Claude la aproape 500.000 de angajați în întreaga lume. Anunțurile rapide semnalează eforturile agresive ale Anthropic de a captura cota de piață corporativă, în timp ce sectorul este încă în formare.

„Observăm o schimbare clară în preferințele întreprinderilor”, potrivit unui studiu recent al Menlo Ventures, care a constatat că companiile preferă acum modelele Claude în detrimentul oricărei alte oferte de IA, inclusiv familia GPT a OpenAI. Și mai revelator: studiul a arătat că utilizarea modelelor OpenAI de către companii este în scădere din 2023, ceea ce sugerează că cumpărătorii corporativi caută activ alternative.

Pentru IBM, acest parteneriat reprezintă un pariu calculat pe abordarea Anthropic axată pe companii. Spre deosebire de companiile de IA orientate către consumatori, care ulterior se reorientează către piețele de afaceri, Anthropic a lansat Claude Enterprise în septembrie 2024 cu caracteristici special concepute pentru mediile corporative – controale de securitate, flexibilitate de implementare și capacități de integrare pe care departamentele IT ale întreprinderilor le doresc cu adevărat.

Ceea ce este interesant este ceea ce IBM nu spune. Compania a refuzat să dezvăluie termenii financiari sau să furnizeze detalii despre fazele viitoare ale parteneriatului atunci când a fost contactată de TechCrunch. Dar faptul că încep cu instrumente pentru dezvoltatori sugerează că acest lucru s-ar putea extinde la portofoliul mai larg de software al IBM, incluzând potențial platforma Watson AI și serviciile cloud.

Implicațiile competitive sunt semnificative. Microsoft are un parteneriat strâns cu OpenAI, Google promovează Gemini în suita sa pentru companii, iar Amazon oferă multiple modele de AI prin AWS. Acum, IBM pariază că Claude de la Anthropic le va furniza o ofertă diferențiată de AI pentru companii.

Pentru dezvoltatorii care utilizează instrumentele IBM, integrarea promite să aducă capacitățile lui Claude direct în fluxul lor de lucru: generarea de cod, asistență la depanare și crearea de documentație fără a schimba platformele. Clienții cu acces avansat testează deja aceste funcții, deși IBM nu a împărtășit încă metricile de performanță sau feedback-ul utilizatorilor.