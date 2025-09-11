Arm lansează Lumex, o nouă generație de cipuri concepute pentru AI, care poate rula pe dispozitive mobile fără a accesa internetul

Arm Holdings a anunțat marți că lansează o nouă generație de cipuri numită Lumex, optimizată pentru inteligența artificială, care poate rula pe dispozitive mobile precum smartphone-uri și ceasuri fără a accesa internetul, notează Reuters.

Denumită Lumex, noua generație de cipuri mobile Arm este disponibilă în patru tipuri, de la cele mai puțin puternice, dar mai eficiente din punct de vedere energetic, concepute pentru ceasuri și alte dispozitive inteligente purtabile, până la o versiune concepută pentru a maximiza puterea de calcul disponibilă.

Modelul cu performanță maximă are ca scop rularea de software care exploatează puterea modelelor AI de mari dimensiuni fără a accesa cloud computing pe dispozitive precum smartphone-urile de ultimă generație.

„AI devine destul de fundamentală pentru ceea ce se întâmplă, fie că este vorba de interacțiuni în timp real sau de cazuri de utilizare extraordinare, cum ar fi traducerea AI”, a declarat Chris Bergey, vicepreședinte senior și director general la Arm. „Vedem că (AI) devine un fel de așteptare.”

Proiectele Lumex anunțate marți fac parte din activitatea Compute Subsystems (CSS) a companiei, care are ca scop să ofere producătorilor de telefoane mobile și proiectanților de cipuri o tehnologie mai gata de utilizare, care să permită utilizarea rapidă a acesteia în produse noi.

Proiectele mai complete pe care Arm le realizează acum pentru centrele de date și telefoanele mobile fac parte din planurile pe termen lung ale companiei de a-și crește veniturile din smartphone-uri și alte surse prin diverse mijloace.

Arm a declarat, de asemenea, că intenționează să investească mai mulți bani în examinarea posibilității de a produce propriile cipuri și a angajat mai multe persoane cheie în acest scop.

Proiectele Lumex sunt optimizate pentru așa-numitele noduri de fabricație de 3 nanometri, cum ar fi procesul oferit de TSMC. Seria de cipuri iPhone Apple anunțată marți utilizează un proces TSMC de 3 nanometri.

Compania organizează miercuri un eveniment de lansare în China pentru a dezvălui noile modele, deoarece, în afară de Apple și Samsung, principalii producători de telefoane mobile se află acolo, a spus Bergey.