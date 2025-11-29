Chatboții de la OpenAI și Microsoft vor fi eliminați din WhatsApp

ChatGPT de la OpenAI și Copilot de la Microsoft vor părăsi WhatsApp din cauza modificărilor viitoare ale termenilor și condițiilor de utilizare ale aplicației de mesagerie, care vor interzice utilizarea acesteia pentru distribuirea chatboților AI care nu sunt create de Meta, notează The Verge.

OpenAI a anunțat eliminarea sa în urmă cu câteva săptămâni, iar Microsoft a urmat exemplul în această săptămână. Ambele companii au atribuit mișcarea noilor termeni de utilizare ai Meta pentru WhatsApp Business Solution, care vor intra în vigoare pe 15 ianuarie 2026, și au declarat că chatboții vor rămâne accesibili în WhatsApp până la acea dată.

Utilizatorii ChatGPT își pot conecta conturile la WhatsApp pentru a se asigura că istoricul chat-urilor lor va fi transferat, însă utilizatorii Copilot nu vor avea această opțiune.

WhatsApp a anunțat actualizarea termenilor săi în octombrie, interzicând companiilor de IA să utilizeze API-ul său de afaceri ca platformă de distribuție pentru chatboti.

Alte companii vor avea în continuare permisiunea de a utiliza WhatsApp pentru serviciul de asistență pentru clienți sau chatboti de asistență, termenii interzicând doar cazurile în care IA în sine este produsul — o modalitate simplă de a împiedica rivalii IA ai Meta să utilizeze propria platformă pentru a ajunge la clienți.

„Scopul API-ului WhatsApp Business este de a ajuta companiile să ofere asistență clienților și să trimită actualizări relevante”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta pentru TechCrunch la momentul respectiv. „Ne concentrăm pe sprijinirea zecilor de mii de companii care construiesc aceste experiențe pe WhatsApp”.

Schimbarea înseamnă că alți chatboți AI terți, inclusiv Perplexity, vor anunța probabil în curând plecarea de pe WhatsApp, lăsând Meta AI singura opțiune disponibilă începând cu ianuarie viitor.