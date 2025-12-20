Aplicația mobilă ChatGPT a depășit pragul de 3 miliarde de dolari în cheltuieli realizate de consumatori la nivel global, potrivit estimărilor publicate de Appfigures. Suma include plățile efectuate pe dispozitive iOS și Android de la lansarea aplicației, în mai 2023.

Datele indică faptul că 2025 este anul decisiv pentru creșterea veniturilor. În acest interval, utilizatorii din întreaga lume au cheltuit aproximativ 2,48 miliarde de dolari în aplicația mobilă ChatGPT. Prin comparație, în 2024, cheltuielile au fost estimate la 487 de milioane de dolari, ceea ce corespunde unei creșteri anuale de 408%. În primul an de disponibilitate, 2023, aplicația a generat 42,9 milioane de dolari, înainte ca veniturile să crească cu 1.036% în 2024.

Potrivit Appfigures, ChatGPT a ajuns la nivelul de 3 miliarde de dolari în 31 de luni de la lansare. Prin comparație, TikTok, aplicația cu cele mai mari venituri din zona consumer, a avut nevoie de 58 de luni pentru a atinge același prag. Informația a fost furnizată de Appfigures într-o declarație transmisă publicației TechCrunch.

Ritmul de creștere al ChatGPT este mai rapid și decât cel al unor platforme de streaming consacrate. Disney+ a ajuns la 3 miliarde de dolari după 42 de luni, iar HBO Max după 46 de luni, conform acelorași estimări.

În categoria aplicațiilor bazate pe inteligență artificială, Grok, dezvoltată de xAI, este cea care se apropie cel mai mult de performanța ChatGPT. Grok a fost lansată la finalul lui 2023 pentru abonații X Premium Plus și a devenit disponibilă pentru un public mai larg anul trecut. Analiza Appfigures arată că, raportat la momentul începerii monetizării, Grok are cea mai apropiată traiectorie de venituri față de ChatGPT dintre aplicațiile AI analizate.

Veniturile ChatGPT provin în principal din abonamentele plătite de utilizatori. Aplicația oferă ChatGPT Plus, la un cost de 20 de dolari pe lună, și ChatGPT Pro, un pachet destinat utilizatorilor avansați, cu un preț de 200 de dolari pe lună. Totuși, aceste sume nu reprezintă singura direcție de monetizare luată în calcul.

Aplicațiile AI pot genera venituri și prin servicii pentru dezvoltatori sau prin publicitate. În acest context, ChatGPT a lansat recent un magazin propriu de aplicații, despre care compania a precizat că va fi monetizat într-o formă viitoare, conform informațiilor publicate pe blogul oficial.

În paralel, Google explorează integrarea publicității în produse de căutare bazate pe inteligență artificială, precum AI Mode, AI Overviews, AI Shopping și o versiune tot mai orientată spre AI a paginii Discover.

Pe segmentul corporate, Anthropic își concentrează strategia pe clienții business și ar urma să ajungă la 70 de miliarde de dolari venituri până în 2028, potrivit informațiilor care circulă în industrie.