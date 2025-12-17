Comisia Europeană a publicat primul proiect al Codului de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de AI

Primul proiect al Codului de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de IA a fost publicat miercuri, de Comisia Europeană, în conformitate cu calendarul de finalizare a codului în iunie 2026, scrie Mediafax.

Articolul 50 din Regulamentul privind IA include obligații pentru furnizori de a marca conținutul generat sau manipulat de IA într-un format care poate fi citit automat și pentru utilizatorii care implementează sisteme de IA generativă în scopuri profesionale de a eticheta în mod clar deepfake-urile și publicațiile cu texte bazate pe IA cu privire la chestiuni de interes public.

Pentru a ajuta furnizorii și operatorii să îndeplinească aceste cerințe, Comisia facilitează elaborarea unui cod de bune practici voluntar, elaborat de experți independenți, înainte ca aceste norme să intre în vigoare.

Proiectul de cod de bune practici cuprinde două secțiuni. Prima secțiune se referă la normele de marcare și detectare a conținutului IA, aplicabile furnizorilor de sisteme de IA generativă. A doua secțiune se referă la etichetarea deepfake-urilor și a anumitor texte generate sau manipulate de IA cu privire la chestiuni de interes public și se aplică operatorilor de sisteme de IA generativă.

Comisia va colecta feedback cu privire la primul proiect de la participanții și observatorii la Codul de bune practici până la 23 ianuarie. Al doilea proiect va fi elaborat până la jumătatea lunii martie 2026, codul urmând să fie finalizat până în luna iunie a anului viitor.

Normele privind transparența conținutului generat de IA vor deveni aplicabile la 2 august 2026.