Cum ar putea IA să construiască punți între națiuni, dacă diplomații o folosesc cu înțelepciune

Inteligența artificială (AI) începe să joace un rol tot mai important în diplomație, însă experții avertizează că tehnologia nu poate înlocui judecata umană, afirmă Phys.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dr. Donald Kilburg, fost diplomat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, subliniază că algoritmii pot eficientiza sarcinile repetitive, cum ar fi redactarea răspunsurilor de rutină sau sumarizarea documentelor complexe, dar nu pot reproduce empatia, intuiția sau înțelegerea culturală profundă necesare pentru negocieri de succes.

AI poate ajuta diplomații să se organizeze mai bine

„AI poate ajuta diplomații să se organizeze mai bine și să anticipeze situațiile, dar doar oamenii pot aduce empatia și intuiția care fac negocierile să funcționeze”, spune Kilburg, autorul cărții AI Use Cases for Diplomats.

Potrivit acestuia, utilizarea necorespunzătoare a AI în situații sensibile poate escalada tensiunile sau poate duce la interpretări greșite ale contextului cultural. Din acest motiv, el recomandă stabilirea unor limite clare în utilizarea tehnologiei în misiunile diplomatice, astfel încât AI să fie un instrument complement, nu un înlocuitor.

Cartea sa oferă un ghid practic pentru diplomați și factorii de decizie, explicând cum poate fi folosit AI pentru a întări negocierile, a combate atacurile cibernetice și a detecta informațiile false, păstrând în centrul procesului judecata umană.

AI nu poate fi ignorat

Dr. Kilburg subliniază, totodată, importanța cooperării globale și a principiilor etice în utilizarea AI, în special pentru probleme presante precum schimbările climatice sau crizele internaționale.

„Întrebarea esențială pentru diplomații de mâine este: vor reprezenta națiuni sau algoritmi?”, concluzionează Kilburg, amintind că AI nu poate fi ignorat, ci trebuie învățat și folosit cu înțelepciune.