Cum să împiedici AI-ul să-ți citească e-mailurile în doar câteva secunde

Google folosește datele din Gmail și alte servicii precum Drive, Maps sau Photos pentru a personaliza experiența utilizatorilor și a antrena inteligența artificială (AI) cu informații reale. Astfel, AI-ul poate rezuma e-mailuri, căuta informații sau oferi sugestii personalizate.
Totuși, acest acces poate reprezenta un risc pentru confidențialitate, mai ales pentru e-mailurile criptate de la un capăt la altul. Dacă nu dorești ca AI-ul să-ți citească mesajele, Gmail permite dezactivarea acestei funcții printr-o setare rapidă.
Potrivit HuffPost, pașii pentru blocarea accesului AI în Gmail:
- Deschide aplicația Gmail pe telefon (Android sau iPhone).
- Apasă pe cele trei linii orizontale din colțul dreapta sus.
- Accesează Setări.
- Selectează contul pentru care vrei să blochezi AI-ul. Aceeași procedură poate fi aplicată pentru toate conturile.
- Derulează până la opțiunea Funcții inteligente și dezactiveaz-o.
Modificarea acestei setări durează doar câteva secunde și oferă un control mai mare asupra datelor personale, împiedicând AI-ul Gemini să acceseze e-mailurile.