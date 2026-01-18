dark
Cum să împiedici AI-ul să-ți citească e-mailurile în doar câteva secunde

Redacția TechRider
18 ianuarie 2026
gmail-google-mail-logo
Sursa foto: Thomas Trutschel / AFP / Profimedia
Google folosește datele din Gmail și alte servicii precum Drive, Maps sau Photos pentru a personaliza experiența utilizatorilor și a antrena inteligența artificială (AI) cu informații reale. Astfel, AI-ul poate rezuma e-mailuri, căuta informații sau oferi sugestii personalizate.

Totuși, acest acces poate reprezenta un risc pentru confidențialitate, mai ales pentru e-mailurile criptate de la un capăt la altul. Dacă nu dorești ca AI-ul să-ți citească mesajele, Gmail permite dezactivarea acestei funcții printr-o setare rapidă.

Potrivit HuffPost, pașii pentru blocarea accesului AI în Gmail:

  1. Deschide aplicația Gmail pe telefon (Android sau iPhone).
  2. Apasă pe cele trei linii orizontale din colțul dreapta sus.
  3. Accesează Setări.
  4. Selectează contul pentru care vrei să blochezi AI-ul. Aceeași procedură poate fi aplicată pentru toate conturile.
  5. Derulează până la opțiunea Funcții inteligente și dezactiveaz-o.

Modificarea acestei setări durează doar câteva secunde și oferă un control mai mare asupra datelor personale, împiedicând AI-ul Gemini să acceseze e-mailurile.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

