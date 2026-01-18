Cum să împiedici AI-ul să-ți citească e-mailurile în doar câteva secunde

Google folosește datele din Gmail și alte servicii precum Drive, Maps sau Photos pentru a personaliza experiența utilizatorilor și a antrena inteligența artificială (AI) cu informații reale. Astfel, AI-ul poate rezuma e-mailuri, căuta informații sau oferi sugestii personalizate.

Totuși, acest acces poate reprezenta un risc pentru confidențialitate, mai ales pentru e-mailurile criptate de la un capăt la altul. Dacă nu dorești ca AI-ul să-ți citească mesajele, Gmail permite dezactivarea acestei funcții printr-o setare rapidă.

Potrivit HuffPost, pașii pentru blocarea accesului AI în Gmail:

Deschide aplicația Gmail pe telefon (Android sau iPhone). Apasă pe cele trei linii orizontale din colțul dreapta sus. Accesează Setări. Selectează contul pentru care vrei să blochezi AI-ul. Aceeași procedură poate fi aplicată pentru toate conturile. Derulează până la opțiunea Funcții inteligente și dezactiveaz-o.

Modificarea acestei setări durează doar câteva secunde și oferă un control mai mare asupra datelor personale, împiedicând AI-ul Gemini să acceseze e-mailurile.