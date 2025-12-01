Deutsche Telekom și Schwarz Group vor construi împreună o „gigafabrică AI”

Deutsche Telekom și Schwarz Group intenționează să construiască împreună o gigafabrică pentru inteligență artificială, a relatat ziarul german Handelsblatt, citat de Reuters.

O „gigafabrică AI” este o facilitate concepută special pentru a susține nevoile masive de calcul ale AI.

Gigantul german de telecomunicații și retailerul necotat la bursă Schwarz sunt în negocieri pentru a solicita finanțare din partea Uniunii Europene pentru construirea unor centre de date de mari dimensiuni, a informat ziarul, citând șase persoane familiarizate cu acest subiect.

Comisia Europeană a dezvăluit anul acesta planuri de a aloca 20 de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date AI, cu scopul de a ajunge din urmă SUA și China.

Negocierile sunt considerate a fi într-un stadiu avansat, dar nu s-a ajuns încă la un acord formal, au declarat pentru Handelsblatt trei persoane familiarizate cu acest subiect.