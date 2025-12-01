dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Deutsche Telekom și Schwarz Group vor construi împreună o „gigafabrică AI”

Redacția TechRider
1 decembrie 2025
Logo Telekom
Photo by Mika Baumeister on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Deutsche Telekom și Schwarz Group intenționează să construiască împreună o gigafabrică pentru inteligență artificială, a relatat ziarul german Handelsblatt, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

O „gigafabrică AI” este o facilitate concepută special pentru a susține nevoile masive de calcul ale AI.

Gigantul german de telecomunicații și retailerul necotat la bursă Schwarz sunt în negocieri pentru a solicita finanțare din partea Uniunii Europene pentru construirea unor centre de date de mari dimensiuni, a informat ziarul, citând șase persoane familiarizate cu acest subiect.

Comisia Europeană a dezvăluit anul acesta planuri de a aloca 20 de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date AI, cu scopul de a ajunge din urmă SUA și China.

Negocierile sunt considerate a fi într-un stadiu avansat, dar nu s-a ajuns încă la un acord formal, au declarat pentru Handelsblatt trei persoane familiarizate cu acest subiect.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...