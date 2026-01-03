Inteligența artificială a făcut pași uriași într-un timp extrem de scurt, iar efectele se simt deja în cele mai tehnice zone ale pieței muncii. Cei mai expuși sunt programatorii aflați la început de carieră, a declarat Bogdan Putinică, director în startup-ul internațional Wonderful AI, pentru HotNews.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Putinică, fost director general al Microsoft România între 2021 și 2025, coordonează în prezent expansiunea companiei Wonderful AI în 29 de țări. Startup-ul, fondat la începutul lui 2025, are aproximativ 200 de angajați, sediul central la Amsterdam și un centru de cercetare în Tel Aviv.

„Cine nu știe să folosească AI va fi la risc”

În opinia lui Bogdan Putinică, impactul AI asupra locurilor de muncă nu mai este o ipoteză, ci o realitate care se conturează deja.

„Probabil că, în comparație cu o forță de muncă educată care știe să folosească AI, cineva care nu știe să-l folosească va fi la risc. E evident de ce: va fi mai puțin creativ, mai puțin productiv, mai puțin eficient”, explică acesta.

El spune că programatorii reprezintă un exemplu elocvent al schimbării accelerate:

„Programatorii trec printr-o schimbare de tip coșmar. Dacă acum un an AI-ul putea să mâzgălească niște cod sau să scrie niște progrămele, astăzi poate rezolva probleme semnificative de informatică și poate construi aplicații complexe”.

Începătorii, cei mai vulnerabili

Potrivit directorului Wonderful AI, cei mai expuși riscului sunt programatorii aflați la început de drum.

„La început de carieră nu ai experiența și expertiza necesare pentru a face lucruri cu adevărat semnificative. Ești într-un proces de învățare și perfecționare. Nu le știi pe toate”, spune Putinică.

În schimb, specialiștii cu experiență vor integra AI-ul ca instrument de lucru, folosindu-l pentru a-și crește productivitatea și calitatea muncii.

„Verifică tot ce-ți spune AI-ul și ia propria decizie”

Deși este un promotor al tehnologiei, Putinică subliniază că inteligența artificială nu este încă infailibilă.

„AI-ul face o treabă bună, dar nu încă perfectă. Mulți angajați trebuie să învețe să-l folosească pentru a fi mai eficienți, iar asta reduce riscul ca tehnologia să le ia joburile”.

El atrage atenția că nu am ajuns încă la AGI – Artificial General Intelligence – motiv pentru care este esențială verificarea rezultatelor generate de AI:

„Toate companiile serioase ar trebui să pună un disclaimer de bun simț: verifică tot ce-ți spune AI-ul și apoi ia propria decizie”.

O nouă revoluție industrială

Fostul director al Microsoft România compară momentul actual cu marile transformări istorice.

„Eu mă gândesc la AI ca la o revoluție. Am avut aburul, mobilul, Internetul. Acum suntem într-o nouă revoluție industrială. Vor exista transformări, iar unele meserii vor dispărea, la fel cum s-a întâmplat și în trecut”.

Totuși, el respinge ideea unei înlocuiri totale a oamenilor.

„Nu avem roboți care să ne opereze fără să ne întrebe, să ne facă injecții și apoi să ne trimită la recuperare în Maldive”, spune acesta, subliniind că AI-ul funcționează în prezent după principiul „humans in the loop”: tehnologia propune soluții, dar decizia finală aparține omului.

Ce este AGI

Artificial General Intelligence se referă la un tip de inteligență artificială capabilă să înțeleagă, să învețe și să aplice cunoștințe într-un mod similar cu mintea umană. Spre deosebire de sistemele actuale, AGI ar putea rezolva o gamă largă de sarcini fără a fi programată special pentru fiecare, implicând adaptabilitate, învățare din experiență și aplicare creativă a informațiilor.

Despre Wonderful AI

Wonderful AI a fost fondată de israelienii Bar Winkler (CEO) și Roey Lalazar (CTO) și oferă o platformă de agenți AI care permit companiilor să creeze și să gestioneze sisteme automate pentru voce, chat și e-mail, în orice limbă sau context cultural.

În noiembrie, compania a atras o rundă de finanțare de 100 de milioane de dolari, iar în total a primit 134 de milioane de dolari în ultimele patru luni. Bogdan Putinică este executive general manager pentru Europa Centrală, Europa de Sud-Est și regiunea CIS, coordonând operațiunile în 29 de țări.

Românul a fondat în anul 2000 compania IP Devel, ulterior achiziționată de Adecco IT și, integral, de grupul suedez Enea. După mai multe poziții executive în cadrul Enea, a preluat în 2021 funcția de Country General Manager al Microsoft România, rol pe care l-a deținut până în 2025, înainte de a se alătura Wonderful AI.