Inteligenţa Artificială IA „ne poate ajuta să facem jurnalism, dar nu va face ea jurnalism”, întrucât numai jurnaliştii pot realiza această activitate, a apreciat miercuri directorul agenţiei spaniole de ştiri EFE, Miguel Angel Oliver, care a pledat pentru „onestitate” profesională drept „singura cale posibilă” în această nouă realitate, transmite Agerpres.

În discursul său de deschidere la Forumul Hispano-American asupra Inteligenţei Artificiale aplicate în jurnalism, el a subliniat că Inteligenţa Artificială şi Inteligenţa Artificială generativă au introdus schimbări în conţinuturile jurnalistice tradiţionale.

Această tehnologie a influenţat de asemenea automatizarea proceselor, personalizarea experienţelor şi relaţia dintre producători, platforme şi audienţă. Dar „în spatele oricărui artefact, inclusiv al celor digitale, se află creierul uman”, a amintit directorul agenţiei EFE.

Folosirea IA de către ziarişti poate îmbunătăţi „eficacitatea şi eficienţa” activităţilor jurnalistice şi poate „simplifica multe procese care au devenit învechite”, dar Inteligenţa Artificială ea însăşi „nu va face jurnalism”, întrucât numai profesioniştii din domeniul informaţiei pot face acest lucru, a explicat Miguel Angel Oliver.

La ora actuală, a subliniat el, IA generativă demonstrează că „are o problemă de credibilitate”, prin urmare agenţiile de ştiri şi celelalte mass-media au în faţa lor „o oportunitate crucială de a-şi consolida caracterul de veridicitate, întrucât brandul înseamnă valoare”.

„Onestitatea, ca expresie a eticii personale şi profesionale, este singura cale posibilă pentru jurnalism”, a subliniat Miguel Angel Oliver.

El a menţionat în acest sens că agenţia EFE foloseşte programe de IA pentru a genera rezumate de articole, pentru a ajusta paragrafe şi a sugera editări sau idei de titluri, dar a asigurat că toate informaţiile sunt elaborate de jurnalişti şi toate instrumentele sunt întotdeauna folosite „sub supraveghere profesională directă”.

Directorul agenţiei spaniole de presă a îndemnat jurnaliştii şi mass-media în general să se adapteze noilor tendinţe, dar evitând tentaţia Inteligenţei Artificiale.