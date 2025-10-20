Două mari companii de tehnologie colaborează pentru fabricile de AI ale viitorului / Vertiv va colabora cu Nvidia pentru dezvoltarea platformelor de 800 VDC

Vertiv, compania specializată în infrastructura digitală critică, anunță extinderea colaborării cu Nvidia pentru dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, portofoliul de soluții de alimentare de 800 VDC est planificat pentru lansare în a doua jumătate a anului 2026, pentru a sprijini lansarea din 2027 a noilor platforme Nvidia Rubin Ultra, ce vor fi produse de TSMC.

Vertiv susține că industria centrelor de date se află într-un moment de cotitură, întrucât distribuția tradițională de 54 VDC în rack nu mai poate face față cerințelor la scară de megawatt impuse de calculul accelerat. De aceea, Vertiv și Nvidia colaborează pentru dezvoltarea unor sisteme Vertiv de 800 VDC scalabile, integrate cu soluții de stocare a energiei. Acestea își doresc să pună bazele noii generații de fabrici de AI, proiectate pentru procese complexe și sincronizate, specifice inteligenței artificiale și calculului de înaltă performanță.

Scott Armul, vicepreședinte executiv în cadrul Vertiv, susține că sarcinile AI tot mai mari „schimbă fundamental fiecare aspect al proiectării centrelor de date”, iar Dion Harris, director în cadrul Nvidia, este de părere că asigurarea alimentării fabricilor AI ale viitorului „presupune o schimbare fundamentală a arhitecturilor de alimentare”.

Portofoliul de soluții Vertiv de 800 VDC se bazează pe tehnologii din arhitecturi DC pentru telecomunicații și aplicații industriale. Compania este deja implicată în fazele de proiectare timpurie ale mai multor fabrici AI de mari dimensiuni, în care arhitectura de referință 800 VDC reprezintă baza de proiectare și este dimensionată în funcție de cerințele reale, la scară gigawatt.