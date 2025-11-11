dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

ICDL România a încheiat la Politehnica București prima grupă pilot a noului program AI Prompt Engineering, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale

Redacția TechRider
11 noiembrie 2025
Grupa-1-pilot-politehnica
Sursa foto: ICDL
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale și în sistemul de certificare ICDL, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Sesiunea s-a desfășurat gratuit la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, cu sprijinul prof. dr. ing. Diana Popescu, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Un număr de 12 studenți de la UPB și de la Universitatea Româno-Americană au parcurs programul de formare, care oferă o perspectivă practică asupra utilizării inteligenței artificiale generative pentru activități academice și profesionale.

Cursul explorează modul de redactare a prompturilor eficiente pentru instrumente AI, concepte de etică digitală și aplicarea tehnologiilor AI în contexte reale de studiu și muncă.

După această etapă, ICDL România va organiza, între 24 și 27 noiembrie, un nou program destinat antreprenorilor și managerilor din comunitatea GhidAI.ro, urmând ca rezultatele să contribuie la dezvoltarea modulului oficial ICDL AI Prompt Engineering, validat la nivel internațional de ICDL Foundation.

„Este un prim pas important către definirea unei competențe digitale noi, cea de a lucra eficient alături de inteligența artificială. Ne bucurăm că am început acest proces în mediul universitar, cu tineri deschiși și creativi”, a declarat Irinuca Văduva, director general ICDL România.

Prin inițiativa ICDL AI Empowered, organizația își propune să sprijine indivizii și companiile în adaptarea la transformările aduse de noile tehnologii și să aducă inovația în centrul educației digitale.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...