ICDL România a încheiat prima grupă pilot a noului program ICDL AI Prompt Engineering, parte a inițiativei internaționale ICDL AI Empowered, care integrează inteligența artificială în formarea competențelor digitale și în sistemul de certificare ICDL, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Sesiunea s-a desfășurat gratuit la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, cu sprijinul prof. dr. ing. Diana Popescu, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Un număr de 12 studenți de la UPB și de la Universitatea Româno-Americană au parcurs programul de formare, care oferă o perspectivă practică asupra utilizării inteligenței artificiale generative pentru activități academice și profesionale.

Cursul explorează modul de redactare a prompturilor eficiente pentru instrumente AI, concepte de etică digitală și aplicarea tehnologiilor AI în contexte reale de studiu și muncă.

După această etapă, ICDL România va organiza, între 24 și 27 noiembrie, un nou program destinat antreprenorilor și managerilor din comunitatea GhidAI.ro, urmând ca rezultatele să contribuie la dezvoltarea modulului oficial ICDL AI Prompt Engineering, validat la nivel internațional de ICDL Foundation.

„Este un prim pas important către definirea unei competențe digitale noi, cea de a lucra eficient alături de inteligența artificială. Ne bucurăm că am început acest proces în mediul universitar, cu tineri deschiși și creativi”, a declarat Irinuca Văduva, director general ICDL România.

Prin inițiativa ICDL AI Empowered, organizația își propune să sprijine indivizii și companiile în adaptarea la transformările aduse de noile tehnologii și să aducă inovația în centrul educației digitale.