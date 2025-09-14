Inteligența artificială nu are idee ce face, dar ne amenință pe toți

Inteligența artificială (AI) a schimbat complet modul în care interacționăm cu tehnologia, de la recunoașterea facială până la traducerea automată, dar un studiu recent arată că aceasta poate pune în pericol demnitatea umană și valorile democratice la scară mondială. Cercetarea a fost realizată de Dr. Maria Randazzo, cercetătoare la Școala de Drept a Charles Darwin University (CDU), și publicată în Australian Journal of Human Rights, informează Science Daily.

Dr. Randazzo atrage atenția asupra faptului că reglementările actuale nu protejează suficient drepturile fundamentale: intimitatea, protecția împotriva discriminării, autonomia utilizatorilor și proprietatea intelectuală sunt expuse riscurilor.

Principala cauză: natura dificil de urmărit a multor modele AI, ceea ce creează ceea ce cercetătoarea numește „problema cutiei negre”. Deciziile luate de algoritmi de învățare automată sau deep learning nu pot fi verificate de oameni, ceea ce face aproape imposibil să identifici încălcări ale drepturilor și să ceri justiție.

„Aceasta este o problemă extrem de serioasă și se va agrava fără reglementări adecvate”, spune Dr. Randazzo.

AI nu este inteligentă în sens uman

„Inteligența artificială nu gândeste în niciun fel ca un om. Este un succes tehnologic, nu cognitiv. Nu are nicio idee ce face sau de ce, nu există proces de gândire, doar recunoaștere de tipare fără corp, memorie, empatie sau înțelepciune”, explică cercetătoarea.

Diferențe globale în reglementarea AI

În lume, Statele Unite, China și Uniunea Europeană adoptă abordări diferite. SUA se concentrează pe piață, China pe stat, iar UE pe ființa umană. Dr. Randazzo consideră că modelul european este cel mai eficient pentru protejarea demnității umane, dar subliniază că fără un angajament global, nici acesta nu este suficient.

„Dacă nu ancorăm dezvoltarea AI la ceea ce ne face oameni, capacitatea de a alege, de a simți, de a raționa cu grijă și cu empatie, riscăm să creăm sisteme care transformă umanitatea în simple date, în loc să o îmbunătățească. Omenirea nu trebuie tratată ca un mijloc pentru un scop”, avertizează ea.