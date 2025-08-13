dark
Într-un startup AI american, angajații trebuie să stea desculți la birou / Nu este singura companie cu o astfel de regulă

Andrei Manole
13 august 2025
o femeie desculta la birou
Sursa foto: Depositphotos
Potrivit unei postări pe o rețea de socializare a unui angajat al Cursor, Ben Lang, startup-ul AI de instrumente de codare are o politică de interzicere a încălțămintei în birourile sale din San Francisco, transmite Business Insider.

Lang a postat două fotografii care arată numeroase perechi de pantofi îngrămădite la intrare, stârnind o discuție mai amplă în rândul altor lideri de startup-uri. Lang a menționat că a lucrat doar la companii cu o politică de interzicere a încălțămintei și a împărtășit o listă cu alte 25 de startup-uri care aplică, de asemenea, această regulă.

Politica a stârnit reacții mixte. Unii fondatori de startup-uri au fost de acord; Kyle Sherman, de la compania de software pentru canabis Flowhub, a comentat: „Noi avem o cultură fără pantofi și fără pantaloni.” Andrew Hsu, de la Speak, o aplicație de învățare a limbilor străine, a spus și el: „Facem asta de ani de zile”.

Un purtător de cuvânt al Speak a confirmat politica, explicând că „este un omagiu adus culturii tradiționale asiatice de a nu purta pantofi în interior”.

Reacții diverse

Cu toate acestea, nu toată lumea a fost de acord. Unii internauți erau îngrijorați de potențialele probleme de care țin de igienă, în timp ce alții considerau politica un avantaj atractiv al locului de muncă.

Pentru a calma îngrijorările, Lang a clarificat că la intrare sunt disponibile învelitori pentru pantofi/papuci pentru angajații și vizitatorii care nu doresc să se descalțe.

Tendința de a nu purta pantofi în Silicon Valley nu este cu totul nouă; un articol din 2019 remarca faptul că aceasta devenise un fel de „uniformă a tehnicienilor”. Mulți directori executivi ai startup-urilor au crescut în familii cu regula de a nu purta pantofi în interior, iar politica vizează crearea unei atmosfere confortabile, ca acasă, pentru a încuraja colaborarea.

Pandemia de COVID-19 a normalizat, de asemenea, munca de acasă și, probabil, munca fără pantofi. Un sondaj CBS News/YouGov din 2023 a constatat că 63% dintre americani nu poartă pantofi în casă, ceea ce sugerează că politica ar putea fi în concordanță cu o preferință socială mai largă.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

