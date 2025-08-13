Într-un startup AI american, angajații trebuie să stea desculți la birou / Nu este singura companie cu o astfel de regulă

Potrivit unei postări pe o rețea de socializare a unui angajat al Cursor, Ben Lang, startup-ul AI de instrumente de codare are o politică de interzicere a încălțămintei în birourile sale din San Francisco, transmite Business Insider.

Lang a postat două fotografii care arată numeroase perechi de pantofi îngrămădite la intrare, stârnind o discuție mai amplă în rândul altor lideri de startup-uri. Lang a menționat că a lucrat doar la companii cu o politică de interzicere a încălțămintei și a împărtășit o listă cu alte 25 de startup-uri care aplică, de asemenea, această regulă.

Politica a stârnit reacții mixte. Unii fondatori de startup-uri au fost de acord; Kyle Sherman, de la compania de software pentru canabis Flowhub, a comentat: „Noi avem o cultură fără pantofi și fără pantaloni.” Andrew Hsu, de la Speak, o aplicație de învățare a limbilor străine, a spus și el: „Facem asta de ani de zile”.

Un purtător de cuvânt al Speak a confirmat politica, explicând că „este un omagiu adus culturii tradiționale asiatice de a nu purta pantofi în interior”.

Reacții diverse

Cu toate acestea, nu toată lumea a fost de acord. Unii internauți erau îngrijorați de potențialele probleme de care țin de igienă, în timp ce alții considerau politica un avantaj atractiv al locului de muncă.

Pentru a calma îngrijorările, Lang a clarificat că la intrare sunt disponibile învelitori pentru pantofi/papuci pentru angajații și vizitatorii care nu doresc să se descalțe.

Tendința de a nu purta pantofi în Silicon Valley nu este cu totul nouă; un articol din 2019 remarca faptul că aceasta devenise un fel de „uniformă a tehnicienilor”. Mulți directori executivi ai startup-urilor au crescut în familii cu regula de a nu purta pantofi în interior, iar politica vizează crearea unei atmosfere confortabile, ca acasă, pentru a încuraja colaborarea.

Pandemia de COVID-19 a normalizat, de asemenea, munca de acasă și, probabil, munca fără pantofi. Un sondaj CBS News/YouGov din 2023 a constatat că 63% dintre americani nu poartă pantofi în casă, ceea ce sugerează că politica ar putea fi în concordanță cu o preferință socială mai largă.