Lupta acerbă pentru talentele din domeniul AI continuă: OpenAI îl angajează pe fostul director financiar al xAI, deținut de Musk, și fost CEO al Airbnb

Start-up-ul de inteligență artificială OpenAI l-a angajat pe Mike Liberatore, fostul director financiar al xAI, compania lui Elon Musk, în funcția de director financiar responsabil de supravegherea infrastructurii AI, responsabil cu supravegherea infrastructurii de IA, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters.

Liberatore, care a părăsit xAI în iulie după doar trei luni de activitate, va raporta directorului financiar Sarah Friar și va lucra cu echipa lui Greg Brockman, care se ocupă de extinderea accesului OpenAI la resurse de calcul, a spus purtătorul de cuvânt.

CNBC, care a relatat prima dată știrea, a spus că Liberatore își va începe activitatea chiar de astăzi.

Liberatore, care este și fost director executiv al Airbnb, a fost implicat în strângerea de fonduri de 5 miliarde de dolari a xAI în iunie și într-o investiție strategică separată de 5 miliarde de dolari.

Numirea sa vine pe fondul rivalității dintre compania lui Musk și OpenAI, precum și al unei lupte acerbe între companiile de tehnologie pentru talentele din domeniul AI.

Musk, cofondator al OpenAI, a dat în judecată compania și pe CEO-ul acesteia, Sam Altman, anul trecut, pentru că ar fi deviat de la misiunea inițială de a aduce beneficii umanității. OpenAI a contraatacat în aprilie, acuzându-l pe Musk de hărțuire.