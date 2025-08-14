Meta face primul pas spre superinteligență artificială / Zuckerberg restrânge accesul public la cele mai avansate sisteme

Meta anunță că cercetătorii companiei au observat pentru prima dată sisteme de inteligență artificială capabile să se îmbunătățească singure, un pas pe care CEO-ul Mark Zuckerberg îl consideră crucial în drumul spre superinteligență, anunță LiveScience.

Într-un document publicat pe site-ul companiei, Zuckerberg explică faptul că procesul de auto-îmbunătățire al AI este momentan lent, dar „indiscutabil”. Acesta reprezintă, în viziunea sa, începutul evoluției către o inteligență artificială capabilă să depășească abilitățile cognitive ale oamenilor.

Cercetătorii împart inteligența artificială în trei niveluri

Modelele actuale pot realiza performanțe supraumane în domenii foarte specifice, fără a avea inteligență generală. Următorul nivel este inteligența artificială generală, capabilă să învețe, să înțeleagă și să se adapteze similar creierului uman.

Cel mai avansat nivel este superinteligența artificială, care depășește potențialul uman și poate evolua exponențial, ducând la așa-numita „explozie a inteligenței”. Zuckerberg susține că superinteligența ar putea marca un pas revoluționar în progresul tehnologic și ar putea genera „descoperiri astăzi de neimaginat”.

Fenomenul auto-îmbunătățirii AI nu este complet nou

În octombrie 2024, cercetătorii de la Universitatea California, Santa Barbara, au creat „Gödel Agent”, un sistem capabil să-și rescrie propriul cod și să testeze dacă schimbările sunt benefice. Studiul a demonstrat că agentul putea îmbunătăți performanța în programare, știință, matematică și raționament, depășind agenții proiectați de oameni.

Deși Zuckerberg se arată optimist cu privire la beneficiile pe care superinteligența le poate aduce, el anunță că Meta va fi mult mai precaută în ceea ce privește lansarea publică a celor mai puternice modele AI.

Compania va limita accesul la sisteme care ar putea fi extrem de influente, chiar dacă unele ar fi lansate sub un cadru open source. „Superinteligența poate accelera progresul umanității și poate oferi oamenilor o autonomie personală fără precedent, permițându-le să influențeze lumea după propriile alegeri”, scrie Zuckerberg.

„Impactul cel mai semnificativ va veni atunci când fiecare persoană va putea avea propria superinteligență pentru a-și atinge obiectivele și a-și dezvolta potențialul”, a adăugat fondatorul Meta.