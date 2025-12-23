Meta lucrează la o nouă generație de modele de inteligență artificială, care ar urma să fie lansate în prima jumătate a anului 2026. Dezvoltarea are loc în cadrul laboratorului de superinteligență al companiei, condus de Alexandr Wang, potrivit TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform informațiilor citate dintr-o sesiune internă de întrebări și răspunsuri, Meta dezvoltă un model de imagine și video cu numele de cod „Mango”, alături de un model bazat pe text, cunoscut intern sub denumirea „Avocado”. Noul plan a fost prezentat de Wang împreună cu directorul de produs al companiei, Chris Cox.

Alexandr Wang a declarat că obiectivul Meta este ca modelul bazat pe text să devină mai performant în zona de programare. În paralel, compania explorează așa-numitele „modele ale lumii”, capabile să înțeleagă informații vizuale și să raționeze, să planifice și să acționeze fără a fi nevoie de antrenare pentru fiecare scenariu posibil.

În prezent, Meta se află în urma principalilor săi competitori din domeniul inteligenței artificiale, precum OpenAI, Anthropic și Google. Divizia de AI a companiei a trecut recent prin restructurări importante, care au inclus schimbări de conducere și recrutarea unor cercetători de top din industrie. O parte dintre aceștia au părăsit deja Meta Superintelligence Labs la scurt timp după angajare.

În plus, luna trecută, cercetătorul-șef al Meta în domeniul inteligenței artificiale, Yann LeCun, a anunțat că pleacă din companie pentru a-și lansa propriul startup.

În prezent, Meta nu dispune de un produs AI considerat lider de piață.

Utilizarea asistentului Meta AI este susținută în principal de integrarea acestuia în aplicațiile companiei, care au deja miliarde de utilizatori. În acest context, primele modele dezvoltate de laboratorul de superinteligență vor avea o importanță strategică majoră pentru viitorul companiei.