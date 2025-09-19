Microsoft transformă o fabrică Foxconn în cel mai puternic centru de date AI din lume / Va găzdui „sute de mii” de procesoare „conectate prin suficiente fibre optice încât să înconjoare Pământul de 4,5 ori”

Microsoft a anunțat planurile sale de a pune în funcțiune, la începutul anului 2026, un centru de date AI în statul american Wisconsin, despre care susține că este „cel mai puternic din lume”, scrie The Verge.

Construcția în valoare de 3,3 miliarde de dolari se află pe locul fabricii de LCD-uri eșuate a Foxconn, care a fost anunțată în 2017, dar care, la sfârșitul anului 2018, era deja numită „boondoggle”.

Noul centru de date este imens și va fi repartizată în trei clădiri. Sub aceste acoperișuri se află „sute de mii” de procesoare grafice GB200 de la Nvidia, „conectate prin suficiente fibre optice încât să înconjoare Pământul de 4,5 ori”, potrivit lui Satya Nadella.

Microsoft susține că acest cluster de procesoare grafice interconectate este de zece ori mai puternic decât cel mai rapid supercomputer și va accelera considerabil eforturile sale de formare în domeniul IA. Compania afirmă că mai multe alte centre de date Fairwater sunt în construcție în întreaga SUA.

Microsoft promovează, de asemenea, designul său ecologic, care minimizează risipa de apă printr-un sistem de răcire în circuit închis — acesta trebuie umplut o singură dată, apoi este sigilat, eliminând evaporarea.

Vicepreședintele și președintele Microsoft s-au concentrat în mare măsură pe eforturile de sustenabilitate ale companiei atunci când au anunțat proiectul, ceea ce este logic, având în vedere reputația AI de a avea un absolut masiv consum de energie.