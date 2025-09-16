Ministrul Finanțelor anunță o premieră pentru români și companii: ANAF utilizează un soft american cu AI, capabil să identifice fraude de tip „carusel”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trece printr-un proces amplu de modernizare, atât la nivel tehnic, cât și în modul de relaționare cu contribuabilii, scrie Economica.net.

Potrivit ministrului, în ultimele luni ANAF și-a depășit țintele de colectare, după ce planurile inițiale pentru 2024 s-au dovedit supraevaluate. Un element central al schimbării îl reprezintă introducerea unui soft american bazat pe inteligență artificială, capabil să identifice inclusiv fraude de tip „carusel”.

„Avem o platformă funcțională, care va produce rezultate vizibile. Modernizarea ANAF a întârziat prea mult. Până la finalul acestui an vrem să bifăm jaloanele din PNRR, iar până la sfârșitul anului viitor să finalizăm proiectul big data”, a declarat Nazare.

Pe lângă măsurile de digitalizare, Ministerul Finanțelor are în vedere stimulente pentru contribuabilii disciplinați. Acestea ar putea fi introduse în bugetul din 2026, după o perioadă de consultări printr-o platformă electronică, instrument care va fi folosit în premieră.

„În acel moment vom putea defini clar mecanismele prin care să sprijinim bunii platnici. Deja am început prin criteriile de risc care diferențiază comportamentele contribuabililor”, a explicat ministrul.