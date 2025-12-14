dark
Nvidia ia în considerare creșterea producției de cipuri H200, din cauza cererii puternice din China – Reuters

Daniel Simion
14 decembrie 2025
Nvidia și-a informat clienții din China de faptul că evaluează creșterea capacității de producție pentru cipurile sale puternice H200 AI. Reuters transmite că decizia vine după ce comenzile au depășit nivelul actual de producție.

Alibaba și ByteDance sunt dornice să comande Nvidia H200

Măsura vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că guvernul SUA va permite Nvidia să exporte procesoare H200, al doilea cel mai rapid cip AI, către China și să perceapă o taxă de 25% pe aceste vânzări. Cererea pentru cipuri din partea companiilor chineze este atât de mare, încât Nvidia se îndreaptă spre adăugarea unei noi capacități, a declarat una dintre surse. Acestea au refuzat să fie numite, deoarece discuțiile sunt private.

„Ne gestionăm lanțul de aprovizionare pentru a ne asigura că vânzările licențiate ale H200 către clienții autorizați din China nu vor avea niciun impact asupra capacității noastre de a aproviziona clienții din Statele Unite”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia.

Marile companii chineze, inclusiv Alibaba și ByteDance, au contactat deja Nvidia în această săptămână în legătură cu achiziționarea H200 și sunt dornice să plaseze comenzi mari. Cu toate acestea, incertitudinile rămân, deoarece guvernul chinez nu a aprobat încă achiziționarea H200.

China promovează propria industrie de AI

Oficialii chinezi au convocat miercuri reuniuni de urgență pentru a discuta problema și vor decide dacă vor permite livrarea acestuia în China. În prezent, se produc cantități foarte limitate de cipuri H200, deoarece liderul american în domeniul cipurilor AI se concentrează pe producerea celor mai avansate linii Blackwell și Rubin, care urmează să fie lansate.

H200 a intrat în producție în masă anul trecut și este cel mai rapid cip AI din generația Hopper anterioară a Nvidia. Cipul este fabricat de TSMC utilizând tehnologia de fabricație de 4 nm a firmei taiwaneze. TSMC a refuzat să comenteze alocările de capacitate pentru clienți specifici, indicând în schimb recentele remarci ale președintelui și CEO-ului C.C. Wei cu privire la abordarea companiei în materie de planificare a capacității, pe fondul creșterii cererii de AI.

Cererea puternică a companiilor chineze pentru H200 provine din faptul că acesta este cu ușurință cel mai puternic cip la care au acces în prezent. Este de aproximativ șase ori mai puternic decât H20, un cip downgradat de la Nvidia, adaptat pentru piața chineză, care a fost lansat la sfârșitul anului 2023.

