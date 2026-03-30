De ce a decis OpenAI să renunțe la Sora?

OpenAI a anunțat pe 24 martie 2026 că va întrerupe dezvoltarea și funcționarea Sora, modelul și aplicația sa dedicată generării de videoclipuri bazate pe text, lansate în urmă cu mai puțin de doi ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia marchează o schimbare în strategia companiei și reflectă dificultăți în transformarea tehnologiei video AI într-un produs profitabil și sustenabil, notează The Verge.

Sora, dezvoltată de OpenAI ca un model text‑to‑video capabil să genereze clipuri artistic sau realist din descrieri textuale, a fost lansată în 2024 și actualizată ulterior cu o versiune îmbunătățită, Sora 2.

Modelul a atras atenția atât pentru posibilitatea de a crea conținut original, cât și pentru problemele legate de conținut generat, cum ar fi deepfake‑uri și utilizare neautorizată a materialelor protejate prin drepturi de autor.

În declarația publicată pe rețeaua X (fostul Twitter), OpenAI a confirmat că aplicația mobilă, interfața web și capacitățile API ale Sora vor fi închise progresiv în următoarele luni, până în aprilie și respectiv septembrie 2026, ceea ce înseamnă că generatorul video nu va mai fi disponibil ca serviciu de sine stătător.

Motivele și efectele asupra industriei AI

Printre motivele invocate pentru această decizie se numără costurile operaționale ridicate asociate generării video, care sunt mult mai mari decât cele pentru generarea de text sau imagini, și dificultatea transformării funcționalității într‑un produs scalabil și profitabil, având în vedere volumul mare de resurse de calcul necesare.

De asemenea, utilizarea tehnologiei în crearea de conținut manipulativ ori protejat prin drepturi de autor a generat critici și îngrijorări la nivelul industriei.

Anunțul de închidere a Sora a dus și la întreruperea unui acord semnificativ de colaborare cu Disney, care includea un parteneriat de aproximativ 1 miliard de dolari pentru integrarea personajelor și conținutului în generatorul video, evidențiind impactul strategic al retragerii produsului.

Reprezentanții OpenAI au indicat că resursele și echipele de dezvoltare vor fi realocate către alte obiective considerate prioritare, inclusiv instrumente AI pentru productivitate, aplicații enterprise și cercetare avansată în simularea lumii fizice, cu aplicații în robotică și sisteme autonome.

Încheierea Sora subliniază provocările cu care se confruntă industria inteligenței artificiale în domeniul generării video, unde costurile de calcul și problemele etice rămân obstacole majore pentru transformarea unor astfel de tehnologii în servicii comerciale larg adoptate.