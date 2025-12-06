dark
Nvidia spune că serverele sale accelerează de 10 ori modelele AI ale companiei chineze Moonshot

Ștefan Munteanu
6 decembrie 2025
Logo Nvidia
Sursa foto: Sheldon Cooper / Zuma Press / Profimedia
Nvidia a publicat noi date care arată că cel mai recent server de inteligență artificială al său poate îmbunătăți performanța noilor modele, inclusiv două modele populare din China, de 10 ori, scrie Reuters.

Datele vin în contextul în care lumea AI și-a mutat atenția de la antrenarea modelelor, unde Nvidia domină piața, la punerea lor în practică pentru milioane de utilizatori, unde Nvidia se confruntă cu o concurență mult mai mare din partea rivalilor precum Advanced Micro Devices (AMD) și Cerebras.

Datele Nvidia s-au concentrat pe ceea ce se numește modele AI de tip „mixture-of-expert”. Tehnica este o modalitate de a eficientiza modelele AI prin împărțirea întrebărilor în părți care sunt atribuite „experților” din cadrul modelului. Aceasta a devenit extrem de populară în acest an, după ce DeepSeek din China a șocat lumea cu un model open source de înaltă performanță care a necesitat mai puțină instruire pe cipurile Nvidia decât rivalii la începutul anului 2025.

De atunci, abordarea „mixture-of-experts” a fost adoptată de producătorul ChatGPT, OpenAI, de Mistral din Franța și de Moonshoot AI din China, care în iulie a lansat un model open source propriu, foarte bine cotat.

Între timp, Nvidia s-a concentrat pe argumentarea faptului că, deși astfel de modele ar putea necesita mai puțină pregătire pe cipurile sale, ofertele sale pot fi în continuare utilizate pentru a furniza aceste modele utilizatorilor.

Nvidia a declarat că cel mai recent server AI, care include 72 dintre cipurile sale de vârf într-un singur computer cu conexiuni rapide între ele, a îmbunătățit performanța modelului Kimi K2 Thinking al Moonshot de 10 ori în comparație cu generația anterioară de servere Nvidia, o creștere a performanței similară cu cea observată de Nvidia în cazul modelelor DeepSeek.

Nvidia a precizat că aceste îmbunătățiri provin în principal din numărul mare de cipuri pe care le poate integra în servere și din legăturile rapide dintre acestea, un domeniu în care Nvidia are încă avantaje față de rivalii săi.

Concurentul Nvidia, AMD, lucrează la un server similar, echipat cu mai multe cipuri puternice, care va fi lansat pe piață anul viitor.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

