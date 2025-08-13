Reuters: SUA au instalat în secret dispozitive de urmărire în transporturile de cipuri AI pentru a detecta deturnările ilegale către China

Autoritățile americane au instalat în secret dispozitive de urmărire a locației în transporturile de cipuri avansate pe care le consideră a fi expuse unui risc ridicat de deturnare ilegală către China, potrivit a două persoane cu cunoștințe directe despre această tactică de aplicare a legii, relatează Reuters.

Măsurile vizează detectarea cipurilor AI deturnate către destinații care fac obiectul restricțiilor de export ale SUA și se aplică numai anumitor transporturi care fac obiectul unei anchete, au declarat persoanele respective.

Acestea arată până unde au ajuns SUA pentru a aplica restricțiile sale la exportul de cipuri către China, chiar dacă administrația Trump a încercat să relaxeze unele restricții privind accesul Chinei la semiconductori americani avansați.

Dispozitivele de urmărire pot ajuta la construirea de dosare împotriva persoanelor și companiilor care profită de încălcarea controalelor la export ale SUA, au declarat persoanele care au refuzat să fie numite din cauza sensibilității problemei.

Dispozitivele de urmărire a locației sunt un instrument de investigație vechi de zeci de ani, utilizat de agențiile de aplicare a legii din SUA pentru a urmări produsele supuse restricțiilor de export, cum ar fi piesele de avion. Acestea au fost utilizate în ultimii ani pentru a combate deturnarea ilegală de semiconductori, a precizat o sursă.

Alte cinci persoane implicate activ în lanțul de aprovizionare al serverelor AI spun că sunt la curent cu utilizarea dispozitivelor de urmărire în transporturile de servere de la producători precum Dell și Super Micro, care includ cipuri de la Nvidia și AMD.

Aceste persoane au declarat că dispozitivele de urmărire sunt de obicei ascunse în ambalajul transporturilor de servere. Ele nu știau care sunt părțile implicate în instalarea acestora și în ce punct al traseului de transport au fost introduse.

Reuters nu a putut determina cât de des au fost utilizate dispozitivele de urmărire în anchetele legate de cipuri sau când autoritățile americane au început să le utilizeze pentru a investiga contrabanda cu cipuri. SUA au început să restricționeze vânzarea de cipuri avansate de către Nvidia, AMD și alți producători către China în 2022.

Într-un caz din 2024 descris de două persoane implicate în lanțul de aprovizionare al serverelor, o livrare de servere Dell cu cipuri Nvidia includea atât dispozitive de urmărire mari pe cutiile de transport, cât și dispozitive mai mici și mai discrete ascunse în interiorul ambalajului — și chiar în interiorul serverelor.

O a treia persoană a declarat că a văzut imagini și videoclipuri cu dispozitive de urmărire îndepărtate de alți revânzători de cipuri de pe serverele Dell și Super Micro. Persoana respectivă a spus că unele dintre dispozitivele de urmărire mai mari aveau aproximativ dimensiunea unui smartphone.

Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului Comerțului din SUA, care supraveghează controlul exporturilor și aplicarea legii, este de obicei implicat, iar Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă și Biroul Federal de Investigații pot participa, de asemenea, au declarat sursele.

Super Micro a declarat într-un comunicat că nu divulgă „practicile și politicile de securitate implementate pentru a proteja operațiunile, partenerii și clienții noștri din întreaga lume”. Compania a refuzat să comenteze orice acțiuni de urmărire întreprinse de autoritățile americane.

Dell a precizat că „nu are cunoștință de o inițiativă a guvernului SUA de a plasa dispozitive de urmărire în livrările sale de produse”.

Restricții privind cipurile

Statele Unite, care domină lanțul global de aprovizionare cu chipuri AI, au încercat în ultimii ani să limiteze exporturile de chipuri și alte tehnologii către China pentru a frâna modernizarea sa militară. De asemenea, a impus restricții asupra vânzării de cipuri către Rusia pentru a submina eforturile de război împotriva Ucrainei.

Casa Albă și ambele camere ale Congresului au propus ca firmele americane producătoare de cipuri să includă tehnologie de verificare a locației în cipurile lor pentru a împiedica deturnarea acestora către țări în care reglementările americane privind exportul restricționează vânzările.

China a criticat dur restricțiile la export impuse de SUA ca parte a unei campanii de suprimare a ascensiunii sale și a criticat propunerea privind urmărirea locației. Luna trecută, puternica autoritate de reglementare a spațiului cibernetic din această țară a convocat Nvidia la o reuniune pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la riscurile ca cipurile sale să conțină „uși ascunse” care ar permite accesul sau controlul de la distanță, ceea ce compania a negat cu tărie.

În ianuarie, Reuters a scris că SUA au urmărit contrabanda organizată de cipuri AI către China prin țări precum Malaezia, Singapore și Emiratele Arabe Unite, dar nu este clar dacă au fost implicate dispozitive de urmărire.