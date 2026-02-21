OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, depăşind 280 de miliarde de dolari până în 2030, potrivit unor surse anonime citate de Bloomberg, preluate de Agerpres.

Estimările reflectă impulsul puternic generat de vânzările pe bază de abonament pentru programele sale de inteligenţă artificială, destinate atât consumatorilor, cât şi companiilor. De asemenea, compania testează recent reclame pentru unii utilizatori, ceea ce ar putea deschide o nouă sursă de venit.

Ca şi alţi competitori din domeniu, OpenAI încearcă să atragă cât mai multe companii şi utilizatori să plătească pentru serviciile sale AI, pentru a compensa costurile uriaşe legate de cipuri, centre de date şi talente necesare implementării tehnologiei.

Anterior, OpenAI anunţase că intenţionează să investească peste 1.400 de miliarde de dolari în infrastructura AI în următorii ani. Conform surselor, compania a transmis acum investitorilor că va cheltui aproximativ 600 de miliarde de dolari până în 2030.

În paralel, OpenAI este aproape de finalizarea primei etape a unei noi runde de finanţare, prin care ar putea atrage peste 100 de miliarde de dolari. Evaluarea companiei, inclusiv această finanţare, ar putea depăşi 850 de miliarde de dolari.