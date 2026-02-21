dark
OpenAI ar putea depăși 280 de miliarde de dolari venituri până în 2030

Redacția TechRider
21 februarie 2026
CEO-ul OpenAI, Sam Altman
Sursa foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia
OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, depăşind 280 de miliarde de dolari până în 2030, potrivit unor surse anonime citate de Bloomberg, preluate de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Estimările reflectă impulsul puternic generat de vânzările pe bază de abonament pentru programele sale de inteligenţă artificială, destinate atât consumatorilor, cât şi companiilor. De asemenea, compania testează recent reclame pentru unii utilizatori, ceea ce ar putea deschide o nouă sursă de venit.

Ca şi alţi competitori din domeniu, OpenAI încearcă să atragă cât mai multe companii şi utilizatori să plătească pentru serviciile sale AI, pentru a compensa costurile uriaşe legate de cipuri, centre de date şi talente necesare implementării tehnologiei.

Anterior, OpenAI anunţase că intenţionează să investească peste 1.400 de miliarde de dolari în infrastructura AI în următorii ani. Conform surselor, compania a transmis acum investitorilor că va cheltui aproximativ 600 de miliarde de dolari până în 2030.

În paralel, OpenAI este aproape de finalizarea primei etape a unei noi runde de finanţare, prin care ar putea atrage peste 100 de miliarde de dolari. Evaluarea companiei, inclusiv această finanţare, ar putea depăşi 850 de miliarde de dolari.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

