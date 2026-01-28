Wonderful, companie recent intrată în România, lansează un agent AI autonom în parteneriat cu Anthropic

Compania globală de agentic AI Wonderful, prezentă recent și pe piața din România, a anunțat lansarea unui agent AI autonom conceput pentru a ajuta organizațiile să își construiască, testeze și optimizeze propriii agenți de inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Noul produs, denumit Agent Builder, este dezvoltat în colaborare cu Anthropic și are la bază modelul Claude.

Wonderful, care l-a recrutat recent pe Bogdan Putinică, fostul director general al Microsoft România, într-un rol executiv cu responsabilități regionale extinse, își propune să automatizeze un proces care, până acum, a fost realizat în mare parte manual în mediul enterprise.

Agenții AI reprezintă o categorie distinctă de sisteme software bazate pe inteligență artificială, capabile să opereze autonom pentru atingerea unui obiectiv definit. Spre deosebire de aplicațiile AI tradiționale, precum chatboții, agenții pot lua decizii, planifica pași intermediari, utiliza instrumente externe și executa acțiuni fără intervenție umană constantă. Practic, aceștia pot primi o sarcină complexă, analiza contextul, acționa și ajusta comportamentul în funcție de rezultate.

În acest context, Wonderful susține că Agent Builder funcționează el însuși ca un agent AI, capabil să creeze și să rafineze alți agenți, fără a se baza pe fluxuri de lucru conduse exclusiv de ingineri sau pe procese repetitive de inginerie manuală. Compania afirmă că soluția automatizează întregul ciclu de dezvoltare, de la definirea cerințelor până la testare și iterare.

„Încă de la început, obiectivul nostru a fost să ajutăm companiile să schimbe modul în care își desfășoară activitatea cu ajutorul AI – și asta cât mai repede”, a declarat Bar Winkler, cofondator și CEO al Wonderful. „Pentru ca agenții AI să aibă un impact real, companiile trebuie să fie capabile să îi construiască, să îi dezvolte și să îi gestioneze permanent de-a lungul timpului. Agent Builder este un pas esențial în această direcție, nu doar pentru noi, ci și pentru echipele din companii care vor deține și opera aceste sisteme zi de zi.”

Potrivit Wonderful, compania a livrat până în prezent peste 60 de proiecte enterprise care au implicat agenți AI, însă dezvoltarea acestora a presupus, în fiecare caz, muncă manuală repetitivă pentru fiecare funcționalitate nouă sau îmbunătățire. Agent Builder a fost creat tocmai pentru a elimina aceste blocaje și pentru a accelera implementarea la scară largă.

Soluția poate prelua și analiza date interne ale organizațiilor – inclusiv documente de politici, baze de date sau înregistrări audio – pentru a defini comportamentul dorit al agenților. Pe baza acestora, sistemul generează, testează și evaluează agenții în mod iterativ, până când aceștia îndeplinesc criteriile necesare pentru utilizarea în producție. Wonderful susține că acest proces crește productivitatea echipelor de ingineri și permite, ulterior, ca agenții să fie ajustați inclusiv de echipe non-tehnice, prin feedback ghidat.

Motorul tehnologic din spatele Agent Builder este Claude, modelul de limbaj dezvoltat de Anthropic.

„Companiile mizează pe inteligența artificială pentru a-și ajuta angajații să lucreze mai inteligent, să accelereze procesele și să creeze produse mai bune”, a comentat Chris Ciauri, Managing Director International la Anthropic. „Punctele forte ale lui Claude în materie de programare și capabilități agentice se potrivesc perfect cu Agent Builder de la Wonderful. Suntem încântați să colaborăm și să punem bazele unui sistem pentru companiile care doresc să gestioneze rețele întregi de agenți la scară largă.”

La nivel de viziune de produs, Wonderful afirmă că a construit platforma având în vedere evoluția continuă a modelelor AI.

„Strategia noastră de produs a mizat întotdeauna pe AI – concepem produsele ca și cum modelele vor continua să se perfecționeze”, a declarat Roey Lalazar, cofondator și CTO al Wonderful. „Agent Builder este o expresie directă a acestei viziuni. Atribuim una dintre cele mai importante sarcini din sistem unui agent AI, știind că abilitățile sale vor continua să se îmbunătățească pe măsură ce modelele vor evolua”.

Fondată la începutul anului 2025 de Bar Winkler și Roey Lalazar, Wonderful oferă o platformă integrată care permite companiilor să creeze, să gestioneze și să monitorizeze agenți AI utilizați în interacțiuni cu clienții prin voce, chat și e-mail, în multiple limbi și contexte culturale. Anterior, Winkler a fondat Approve.com, companie vândută către Tipalti în 2021, iar Lalazar a fondat Kaps, o platformă de localizare bazată pe AI.

Wonderful a intrat pe piața din România anul trecut și a dezvoltat o platformă multilingvistică ce permite agenților AI să gestioneze interacțiuni vocale inclusiv în limba română, alături de alte 22 de limbi europene. Implementările sunt realizate printr-o combinație de tehnologie AI și echipe locale.

Operațiunile din România sunt coordonate de Lucia Stoicescu, Country Manager, iar Bogdan Putinică a preluat rolul de Executive General Manager pentru 29 de țări din Europa Centrală, de Sud-Est și regiunea CIS.