CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat „cod roșu” la începutul acestei săptămâni, îndemnând personalul să răspundă rapid la concurența crescută din partea Google și Anthropic. Surse familiarizate cu planurile OpenAI au precizat că start-up-ul plănuiește primul său răspuns la Gemini 3 cu viitoarea actualizare GPT-5.2, relatează The Verge.

GPT-5.2 ar fi gata de lansare și ar putea apărea chiar la începutul săptămânii viitoare. Actualizarea 5.2 ar trebui să reducă decalajul creat de Google odată cu lansarea Gemini 3 luna trecută, un model care a ocupat primul loc în clasamente și i-a impresionat pe Sam Altman și pe CEO-ul xAI, Elon Musk.

The Information a scris la începutul acestei săptămâni că următorul model de raționament al OpenAI este „înaintea Gemini 3 [al Google]” în evaluările interne ale OpenAI, potrivit lui Altman.

OpenAI intenționa inițial să lanseze GPT-5.2 mai târziu în decembrie, dar presiunea din partea concurenților ar grăbi lansarea. În acest moment, OpenAI a stabilit data de 9 decembrie pentru lansarea GPT-5.2.

Datele de lansare planificate de OpenAI se schimbă adesea pentru a răspunde provocărilor de dezvoltare, problemelor de capacitate a serverului sau chiar anunțurilor și scurgerilor de informații despre modelele AI ale concurenților. Asta ar putea însemna că vom vedea GPT-5.2 puțin mai târziu decât 9 decembrie, dacă planurile se vor schimba în cele din urmă.

În orice caz, așteptările experților sunt ca ChatGPT să evolueze în mod semnificativ în lunile următoare, deoarece OpenAI își mută atenția de la funcții noi către îmbunătățirea vitezei, fiabilității și personalizării chatbotului. Altman a declarat că este o urgență să se îmbunătățească ChatGPT, iar lansarea GPT-5.2 este pare a fi doar începutul.