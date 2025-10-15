OpenAI colaborează cu Broadcom pentru dezvoltarea primelor sale procesoare AI interne

OpenAI a anunțat un parteneriat strategic cu Broadcom pentru dezvoltarea și producerea primelor sale procesoare de inteligență artificială proiectate intern, marcând un pas major în strategia companiei de a-și asigura resurse proprii de calcul.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Reuters, Broadcom va produce și implementa cipurile începând cu a doua jumătate a anului 2026, în cadrul unui program estimat la o capacitate totală de 10 gigawați.

Capacitatea acestor procesoare personalizate este comparabilă cu necesarul de energie al peste opt milioane de gospodării americane, echivalent cu de cinci ori producția barajului Hoover. Noua infrastructură va utiliza echipamente de rețea Broadcom, ceea ce ar putea reprezenta o alternativă la tehnologia InfiniBand furnizată de Nvidia.

Anunțul marchează o nouă etapă în competiția dintre marile companii din domeniul tehnologiei pentru a-și dezvolta propriile cipuri AI. „Parteneriatul cu Broadcom este un pas esențial pentru construirea infrastructurii necesare care să deblocheze potențialul inteligenței artificiale”, a declarat Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Acordul vine după o serie de colaborări similare încheiate de OpenAI în ultimele luni. Recent, compania a semnat un contract cu AMD pentru furnizarea unei capacități de 6 gigawați în cipuri AI, care include și o opțiune de achiziție de acțiuni. De asemenea, Nvidia a anunțat că intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI și să-i ofere sisteme de centre de date cu o capacitate de cel puțin 10 gigawați.

Deși amploarea proiectului este considerabilă, analiștii estimează că această inițiativă nu va afecta semnificativ dominația Nvidia pe piața acceleratorilor AI. Proiectarea, producția și scalarea unor cipuri interne reprezintă un proces complex și costisitor, dificil de gestionat chiar și pentru companiile cu resurse mari.

Costurile pentru un centru de date de 1 gigawatt sunt estimate între 50 și 60 de miliarde de dolari, potrivit declarațiilor lui Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, care a precizat că produsele Nvidia pot reprezenta mai mult de jumătate din aceste costuri.

Finanțarea unui proiect de asemenea dimensiune ar putea include runde de investiții, precomenzi, investiții strategice, precum și sprijin din partea Microsoft, principalul partener tehnologic al OpenAI. „Finanțarea unei asemenea inițiative va necesita o combinație de surse, inclusiv sprijinul partenerilor strategici și valorificarea fluxurilor viitoare de venituri”, a explicat Gadjo Sevilla, analist la eMarketer, citat de Reuters.

Parteneriatul cu Broadcom plasează OpenAI în rândul marilor companii din cloud computing, precum Google și Amazon, care au investit la rândul lor în dezvoltarea de cipuri personalizate pentru a reduce dependența de procesoarele Nvidia. Alte companii, precum Microsoft și Meta, au încercat de asemenea să creeze soluții proprii, însă performanțele obținute până acum nu au reușit să se ridice la nivelul celor oferite de Nvidia.

Broadcom, devenit unul dintre marii beneficiari ai boomului generat de inteligența artificială, a înregistrat o creștere semnificativă a valorii acțiunilor sale — aproape de șase ori din 2022 până în prezent. Compania a anunțat în septembrie o comandă de 10 miliarde de dolari pentru cipuri personalizate din partea unui client nou, însă a precizat ulterior că OpenAI nu este acel client.

Implementarea noilor procesoare dezvoltate împreună cu OpenAI este planificată să se încheie până la finalul anului 2029, consolidând parteneriatul tehnologic existent dintre cele două companii.