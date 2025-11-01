OpenAI estimează că va avea până în 2028 un „cercetător AI legitim” – un sistem capabil să desfășoare proiecte de cercetare în mod autonom

OpenAI susține că progresele rapide în dezvoltarea sistemelor de deep learning ar putea conduce, în următorii ani, la apariția unui „cercetător AI legitim” — un sistem capabil să desfășoare proiecte de cercetare în mod autonom.

Potrivit CEO-ului Sam Altman, compania estimează că până în septembrie 2026 va atinge nivelul unui asistent de cercetare la nivel de stagiar, iar până în 2028 va finaliza dezvoltarea unui cercetător complet automatizat. Declarațiile au fost făcute, în cadrul unui livestream care a coincis cu finalizarea tranziției OpenAI către o structură de corporație de tip public benefit (PBC), informează TechCrunch.

Jakub Pachocki, directorul științific al OpenAI, a oferit mai multe detalii despre conceptul de „cercetător AI”. Acesta a explicat că nu este vorba despre o persoană care face cercetare în domeniul inteligenței artificiale, ci despre un sistem capabil să livreze autonom rezultate științifice de amploare. „Credem că este posibil ca sistemele de deep learning să fie la mai puțin de un deceniu distanță de superinteligență”, a spus Pachocki, definind superinteligența ca pe o formă de inteligență superioară oamenilor într-o gamă largă de activități critice.

Pentru atingerea acestor obiective, OpenAI mizează pe două direcții principale: inovație algoritmică continuă și extinderea masivă a timpului de procesare („test time compute”) al modelelor. Aceasta presupune creșterea duratei și a resurselor de calcul dedicate analizării problemelor complexe.

Potrivit lui Pachocki, modelele actuale pot gestiona sarcini cu un orizont de aproximativ cinci ore și pot egala performanțele celor mai buni oameni în competiții precum Olimpiada Internațională de Matematică. „Pe viitor, acest orizont se va extinde rapid, iar pentru descoperiri științifice majore ar merita chiar să dedicăm întregi centre de date unei singure probleme”, a subliniat el.

Reprezentanții OpenAI afirmă că aceste obiective sunt în concordanță cu misiunea organizației de a accelera progresul științific și de a permite AI-ului să contribuie la descoperiri care depășesc capacitățile actuale ale oamenilor. Scopul este ca inteligența artificială să poată aborda probleme complexe în domenii precum medicina, fizica sau tehnologia și să grăbească ritmul inovației la nivel global.

În noua structură corporativă, fundația non-profit OpenAI Foundation va deține 26% din compania cu scop lucrativ și va avea un rol esențial în supravegherea direcției de cercetare. Totodată, fundația beneficiază de un angajament financiar de 25 de miliarde de dolari pentru proiecte care vizează folosirea AI în tratarea bolilor și pentru inițiative legate de siguranța și etica dezvoltării inteligenței artificiale.

Prin acest nou cadru, OpenAI își propune să accelereze dezvoltarea unor sisteme capabile nu doar să asiste, ci și să efectueze cercetare științifică în mod autonom, un pas care ar putea marca începutul unei noi etape în evoluția inteligenței artificiale.