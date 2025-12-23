dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

OpenAI lansează „Your Year with ChatGPT”, o funcție de recapitulare anuală a activității utilizatorilor

Redacția TechRider
23 decembrie 2025
Chatbotul cu inteligență artificiala ChatGPT, creat de start-up-ul OpenAI
ID 263892328 | Ai © Irinayeryomina | Dreamstime.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

ChatGPT a lansat o funcție de recapitulare anuală, intitulată „Your Year with ChatGPT”, care sintetizează activitatea utilizatorilor din cursul anului, într-un format similar cu rapoartele anuale oferite de platformele de streaming muzical, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Funcția este disponibilă atât pentru utilizatorii cu abonamente Plus și Pro, cât și pentru conturile gratuite, însă apare doar pentru cei care au activate opțiunile „reference saved memories” și „reference chat history”, necesare pentru accesarea istoricului de utilizare.

„Your Year with ChatGPT” prezintă informații despre tiparele de utilizare ale fiecărui cont, într-un format vizual și narativ, conceput pentru a putea fi distribuit pe rețelele sociale. Printre elementele incluse se numără etichete tematice sau „distincții” simbolice, acordate în funcție de modul în care utilizatorul a interacționat cu chatbot-ul pe parcursul anului.

De exemplu, utilizatorii care au apelat frecvent la ChatGPT pentru rezolvarea unor probleme sau pentru generarea de idei pot primi titulatura „Creative Debugger”. De asemenea, chatbot-ul sintetizează temele recurente din comenzile utilizatorilor sub forma unui scurt text creativ, generat automat.

În prezent, funcția „Your Year with ChatGPT” este disponibilă doar în Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Nu a fost comunicat un calendar oficial privind extinderea acesteia și în alte regiuni.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...