ChatGPT a lansat o funcție de recapitulare anuală, intitulată „Your Year with ChatGPT”, care sintetizează activitatea utilizatorilor din cursul anului, într-un format similar cu rapoartele anuale oferite de platformele de streaming muzical, scrie The Verge.

Funcția este disponibilă atât pentru utilizatorii cu abonamente Plus și Pro, cât și pentru conturile gratuite, însă apare doar pentru cei care au activate opțiunile „reference saved memories” și „reference chat history”, necesare pentru accesarea istoricului de utilizare.

„Your Year with ChatGPT” prezintă informații despre tiparele de utilizare ale fiecărui cont, într-un format vizual și narativ, conceput pentru a putea fi distribuit pe rețelele sociale. Printre elementele incluse se numără etichete tematice sau „distincții” simbolice, acordate în funcție de modul în care utilizatorul a interacționat cu chatbot-ul pe parcursul anului.

De exemplu, utilizatorii care au apelat frecvent la ChatGPT pentru rezolvarea unor probleme sau pentru generarea de idei pot primi titulatura „Creative Debugger”. De asemenea, chatbot-ul sintetizează temele recurente din comenzile utilizatorilor sub forma unui scurt text creativ, generat automat.

În prezent, funcția „Your Year with ChatGPT” este disponibilă doar în Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Nu a fost comunicat un calendar oficial privind extinderea acesteia și în alte regiuni.