OpenAI pariază pe dispozitive fizice / Creatorul ChatGPT pregătește și un dispozitiv cu interfață audio

OpenAI, creatorul chatbot-ului ChatGPT, se concentrează pe formatul audio și pregătește lansarea unui dispozitiv personal cu interfață vocală. Potrivit Economedia, OpenAI a reunit câteva echipe de ingineri, produse și cercetare pentru a lansa modelele sale audio.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această mișcare face parte dintr-o tendință mai largă în Silicon Valley, respectiv abandonarea treptată a ecranelor. Asistenții vocali au devenit deja obișnuiți în mai mult de o treime din gospodăriile americane, scrie TechCrunch. OpenAI lucrează, de asemenea, la propriul dispozitiv cu interfață audio. Acesta ar putea fi lansat în 2027. Compania ia în considerare crearea unei linii de astfel de dispozitive, de la difuzoare inteligente fără ecran la ochelari.

Meta a introdus recent o funcție pentru ochelarii inteligenți Ray-Ban care utilizează cinci microfoane pentru a ajuta utilizatorii să-și audă interlocutorii în medii zgomotoase. Google experimentează „previzualizări audio” ale rezultatelor căutării, iar Tesla integrează chatbotul Grok al xAI în mașinile sale ca asistent vocal complet.

Apple lucrează, de asemenea, la crearea propriilor ochelari inteligenți, ce pot purta numele Apple Glasses. Conform ultimelor scurgeri de informații, noul produs ar putea fi lansat încă din 2026. Spre deosebire de căștile Vision Pro, noul produs va fi mai similar cu succesul Ray-Ban Meta: fără ecran încorporat, dar cu o integrare profundă a inteligenței artificiale.

Conform surselor, OpenAI intenționează să lanseze un nou model audio la începutul anului 2026. Acesta ar trebui să sune mai natural, să suporte întreruperi în conversație și chiar să vorbească simultan cu utilizatorul — ceva ce modelele actuale nu sunt capabile să facă.