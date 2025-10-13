OpenAI va înceta să salveze majoritatea conversațiilor șterse ale utilizatorilor ChatGPT

O hotărâre judecătorească controversată a obligat OpenAI să salveze „pe termen nelimitat” postările șterse ale utilizatorilor, ca parte a litigiului juridic în curs cu New York Times. Cu toate acestea, se pare că totul s-a terminat, cel puțin pentru moment, potrivit ArsTechnica.

OpenAI a fost dat în judecată de The New York Times în decembrie 2023 pentru că ar fi folosit materialul protejat de drepturi de autor al publicației pentru a-și antrena algoritmul. Alte organizații de știri s-au alăturat, de asemenea, litigiului. Ca parte a acestui caz, compania de IA a fost obligată anterior să păstreze jurnalele de chat „pe termen nelimitat”, inclusiv cele șterse, astfel încât acestea să poată fi examinate pentru a găsi potențiale dovezi legate de caz. Această hotărâre judecătorească a fost considerată destul de radicală, cu acoperire mult prea mare și afecta confidențialitatea „a sute de milioane de utilizatori ChatGPT la nivel global”.

OpenAI s-a angajat să conteste ordinul, apărându-și politicile și confidențialitatea utilizatorilor, dar a pierdut. Începând cu luna iulie, reclamanții au început să cerceteze jurnalele, care păstrau doar rezultatele ChatGPT, în timp ce eforturile câtorva utilizatori ChatGPT de a interveni au fost respinse în mod constant, deoarece aceștia nu erau considerați părți în proces.

Păstrarea jurnalelor de chat a luat sfârșit. Joi, judecătoarea americană Ona Wang a aprobat o măsură comună care fusese propusă atât de OpenAI, cât și de NY Times, care a anulat ordinul de păstrare care fusese în vigoare anterior, permițând companiei să șteargă efectiv jurnalele de chat șterse. Cu toate acestea, ArsTechnica notează că „chat-urile șterse și temporare vor fi în continuare monitorizate” pentru unii utilizatori, deși nu este foarte clar cine ar putea fi afectat.

În plus, OpenAI va continua să monitorizeze anumite conturi ChatGPT, salvând chat-urile șterse și temporare ale tuturor utilizatorilor ale căror domenii au fost semnalate de organizațiile de știri de când au început să caute în date. Dacă reclamanții din domeniul știrilor semnalează domenii suplimentare în cadrul viitoarelor întâlniri cu OpenAI, ar putea fi incluse mai multe conturi.

Jurnalele de chat care au fost deja păstrate vor continua să fie accesibile organizațiilor de știri implicate în procesul legal, ca parte a efortului de a descoperi exemple de „rezultate ale chatbotului care încalcă drepturile de autor sau atribuie informații eronate publicațiilor lor”.

Disputa cu reclamanții din domeniul știrilor continuă să se intensifice dincolo de bătălia pentru jurnalele utilizatorilor, cel mai recent cu co-pârâtul Microsoft care insistă să-și mențină companionul AI Copilot în afara litigiului.

Deși drama păstrării jurnalelor de chat s-ar putea să fi luat sfârșit, ceea ce nu s-a terminat este bătălia privind legea drepturilor de autor care afectează în prezent industria AI. În acest moment, OpenAI a fost dat în judecată de multe ori pe motive similare. La fel și alte firme de AI. Problemele legate de drepturile de autor în jurul AI generative sunt încă în mare parte nerezolvate sau, mai degrabă, sunt în curs de rezolvare prin intermediul bătăliilor legale care se desfășoară în prezent.

OpenAI ar putea fi supusă unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a soluționa procesul, nu din partea organizațiilor de știri, ci din partea companiilor de asigurări care nu vor mai oferi acoperire completă pentru produsele lor de AI, având în vedere numeroasele procese în curs, care ar putea ajunge la valoari de miliarde de dolari.