În timp ce Apple se îndreaptă către o strategie AI multi-model pentru Siri, Samsung pare să urmeze o cale similară, integrând modelul dezvoltat de Perplexity în asistentul său Bixby pentru viitorul Galaxy S26. Potrivit MacRumors, care citează un informator renumit, modelele Perplexity ar prelua interogările care implică raționamente complexe și sarcini generative.

Samsung încă folosește serviciile de AI ale Google

Informația vine de la utilizatorul @chunvn8888 care a postat pe rețeaua de socializare X faptul că, pe modelul parteneriatului dintre OpenAI și Apple, și Samsung va lucra cu Perplexity.

Confirmed: Bixby will have Perplexity integrated into it. Basic tasks will be handled by Bixby while complicated, more thinking tasks will be backed by Perplexity. Just like how ChatGPT x Apple Intelligence works. Debut during the S26 series Unpacked very likely. — Semi-retired-ing (@chunvn8888) November 24, 2025

Cu toate acestea, Samsung menține deja un parteneriat profund în domeniul AI cu Google, iar dispozitivele Galaxy mai noi sunt livrate cu funcții bazate pe Gemini încorporate direct în interfața personalizată One UI. Alegerea Perplexity sugerează că Samsung își extinde gama de modele, în loc să se consolideze în jurul ecosistemului Google.

Apple va lucra cu Google pe domeniul inteligenței artificiale

Între timp, Apple pregătește o extindere mai amplă a propriei strategii multi-model. Un raport recent susține că versiunea mai performantă a Siri, aflată în curs de dezvoltare, se va baza pe Gemini de la Google pentru sarcini avansate, cum ar fi rezumarea și planificarea în mai mulți pași, modelele proprii ale Apple continuând să alimenteze anumite funcții.

Siri mai avansat trebuia inițial să apară odată cu iOS 18, dar se spune că Apple a recunoscut necesitatea de a reface arhitectura de bază a asistentului, ceea ce a dus la amânarea lansării până la o actualizare de software preconizată pentru începutul anului viitor.