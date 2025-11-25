dark
Samsung ar putea să o ia pe urmele Apple / Inteligența artificială Perplexity ar putea fi integrată în asistentul Bixby, pe modelul parteneriatului dintre Apple și Google

Daniel Simion
25 noiembrie 2025
perplexity-logo-aplicație
Sursa foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia
În timp ce Apple se îndreaptă către o strategie AI multi-model pentru Siri, Samsung pare să urmeze o cale similară, integrând modelul dezvoltat de Perplexity în asistentul său Bixby pentru viitorul Galaxy S26. Potrivit MacRumors, care citează un informator renumit, modelele Perplexity ar prelua interogările care implică raționamente complexe și sarcini generative.

Samsung încă folosește serviciile de AI ale Google

Informația vine de la utilizatorul @chunvn8888 care a postat pe rețeaua de socializare X faptul că, pe modelul parteneriatului dintre OpenAI și Apple, și Samsung va lucra cu Perplexity.

Cu toate acestea, Samsung menține deja un parteneriat profund în domeniul AI cu Google, iar dispozitivele Galaxy mai noi sunt livrate cu funcții bazate pe Gemini încorporate direct în interfața personalizată One UI. Alegerea Perplexity sugerează că Samsung își extinde gama de modele, în loc să se consolideze în jurul ecosistemului Google.

Apple va lucra cu Google pe domeniul inteligenței artificiale

Între timp, Apple pregătește o extindere mai amplă a propriei strategii multi-model. Un raport recent susține că versiunea mai performantă a Siri, aflată în curs de dezvoltare, se va baza pe Gemini de la Google pentru sarcini avansate, cum ar fi rezumarea și planificarea în mai mulți pași, modelele proprii ale Apple continuând să alimenteze anumite funcții.

Apple vrea să ofere Google un miliard de dolari pe an pentru a folosi Gemini pentru Apple Intelligence și noul Siri

Siri mai avansat trebuia inițial să apară odată cu iOS 18, dar se spune că Apple a recunoscut necesitatea de a reface arhitectura de bază a asistentului, ceea ce a dus la amânarea lansării până la o actualizare de software preconizată pentru începutul anului viitor.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

