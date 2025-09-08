Reuters: ASML devine cel mai mare acționar al Mistral AI după o investiție de 1,5 miliarde de dolari

ASML, furnizorul olandez de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, urmează să devină cel mai mare acționar al companiei franceze de inteligență artificială Mistral AI, în urma unei investiții de 1,3 miliarde de euro (aproximativ 1,5 miliarde de dolari). Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, finanțarea face parte dintr-o rundă de Serie C în valoare totală de 1,7 miliarde de euro, care ridică evaluarea Mistral la 10 miliarde de euro (11,7 miliarde de dolari), potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În urma tranzacției, ASML ar urma să obțină și un loc în consiliul de administrație al Mistral.

Această investiție plasează startup-ul francez în poziția de cea mai valoroasă companie de inteligență artificială din Europa, consolidându-și statutul de „campion” al continentului în acest domeniu.

ASML nu a comentat pe marginea informațiilor, iar Mistral nu a răspuns solicitării Reuters pentru o reacție.

Surse apropiate negocierilor au subliniat că implicarea ASML este menită să sprijine obiectivul mai amplu al Europei de a-și întări suveranitatea tehnologică și de a reduce dependența de modele de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite și China. „O participație în Mistral ar lega doi lideri tehnologici europeni, iar capitalul ar putea ajuta Mistral să reducă dependența Europei de modelele AI din afara continentului”, au precizat aceștia.

ASML produce echipamente de litografie esențiale pentru fabricarea cipurilor de ultimă generație și este singurul furnizor global de sisteme de litografie ultraviolet extrem (EUV), utilizate de companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și Intel. Aceste echipamente, indispensabile pentru producția celor mai avansate cipuri, au un cost de aproximativ 180 de milioane de dolari fiecare.

În același timp, ASML folosește deja soluții de inteligență artificială pentru a îmbunătăți eficiența echipamentelor sale, iar integrarea tehnologiilor dezvoltate de Mistral ar putea aduce beneficii suplimentare în ceea ce privește analiza datelor și performanța uneltelor de producție.

Mistral AI a fost fondată în 2023 de Arthur Mensch, fost cercetător la DeepMind, împreună cu Timothée Lacroix și Guillaume Lample, ambii foști cercetători la Meta. Compania s-a remarcat rapid ca unul dintre actorii europeni de vârf în domeniul inteligenței artificiale generative, intrând în competiție directă cu giganții americani OpenAI și Google.

Susținută de Nvidia, Mistral a atins o evaluare de peste 6 miliarde de dolari după runda de finanțare Serie B din 2024. La începutul lunii septembrie, Financial Times relata că Mistral se afla în discuții cu MGX și alți investitori pentru o finanțare de 1 miliard de dolari la o evaluare de 10 miliarde. Totodată, Bloomberg News nota recent că noua rundă ar putea duce compania la o evaluare chiar mai mare, de 14 miliarde de dolari.

Pentru această tranzacție, ASML a fost consiliată de Bank of America, potrivit surselor citate. Instituția financiară a refuzat să comenteze.

Prin atragerea acestei investiții masive, Mistral își consolidează poziția în cursa globală a inteligenței artificiale, iar Europa capătă un nou argument în eforturile de a construi alternative solide la modelele dezvoltate pe alte continente.