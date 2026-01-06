Samsung Electronics intenționează să își dubleze în 2026 numărul dispozitivelor mobile echipate cu funcții de inteligență artificială din suita „Galaxy AI”, de la aproximativ 400 de milioane în prezent la 800 de milioane de unități, potrivit declarațiilor co-CEO-ului companiei, citat de Reuters.

Funcțiile Galaxy AI sunt alimentate în principal de modelul Gemini al Google, dar și de propriul asistent Bixby, fiind disponibile pe smartphone-uri și tablete. Extinderea accelerată a acestor capabilități face parte din strategia Samsung de a-și consolida poziția în fața Apple și de a contracara presiunea tot mai mare a producătorilor chinezi.

Samsung mizează pe AI pentru a recupera terenul pierdut

Compania sud-coreeană încearcă să își recapete poziția de lider pe piața smartphone-urilor, pierdută temporar în fața Apple, dar și să-și întărească pozițiile pe segmentele de televizoare și electrocasnice inteligente. Toate aceste divizii sunt coordonate de T.M. Roh, co-CEO Samsung Electronics.

Samsung plănuiește să ofere servicii AI integrate pe întreaga gamă de produse de consum, în ideea de a crea un ecosistem unitar care să ofere un avantaj competitiv față de rivali. Potrivit companiei de cercetare Counterpoint, Apple urma să fie cel mai mare producător de smartphone-uri anul trecut, ceea ce explică presiunea strategică resimțită de Samsung.

Cursa globală pentru supremația AI

Extinderea Galaxy AI vine într-un context de competiție intensă între marile companii din domeniul inteligenței artificiale. În noiembrie, Google a lansat cea mai recentă versiune a modelului său, Gemini 3, susținând că acesta depășește rivalii la mai mulți indicatori de performanță utilizați în industrie.

Potrivit presei internaționale, reacția nu a întârziat să apară: CEO-ul OpenAI, Sam Altman, ar fi declarat un „cod roșu” intern și ar fi redirecționat resursele companiei pentru a accelera dezvoltarea propriilor modele, ceea ce a condus, câteva săptămâni mai târziu, la lansarea GPT-5.2.

Utilizatorii încep să adopte masiv funcțiile Galaxy AI

T.M. Roh estimează că ritmul de adoptare a inteligenței artificiale pe dispozitivele mobile se va accelera semnificativ. Sondajele interne Samsung arată că nivelul de conștientizare a brandului Galaxy AI a crescut într-un singur an de la aproximativ 30% la 80%.

„Chiar dacă tehnologia AI poate părea încă discutabilă pentru unii utilizatori, în șase luni sau un an aceste funcții vor deveni mult mai răspândite”, a declarat Roh.

În prezent, cea mai utilizată funcție AI pe smartphone-uri rămâne căutarea, însă consumatorii folosesc tot mai des și instrumente de editare foto, traducere, rezumare automată a textelor și funcții de productivitate bazate pe AI generativ.

Reacția pieței

Acțiunile Samsung au închis ședința de luni cu un avans de 7,5%, investitorii anticipând o creștere a profitului în trimestrul al patrulea, pe fondul penuriei globale de cipuri și al cererii ridicate pentru dispozitive echipate cu funcții AI.