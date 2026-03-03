România a obținut o medalie de argint și două medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială de Iarnă 2026, competiție desfășurată în perioada 23–27 februarie, la Ljubljana, potrivit unui anunț publicat de Universitatea din București.

Medalia de argint a fost câștigată de Tache David (Brașov), iar medaliile de bronz au fost obținute de Alexandru-Dumitru Ardelean (Bihor) și Rareș-Ștefan Stanciu (Constanța). Din echipa României a făcut parte și Alexandru Lensu (Vrancea), care s-a clasat pe locul 57.

În urma rezultatelor, elevii au fost invitați la sediul Ambasadei României din Ljubljana, unde au fost felicitați de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Totodată, aceasta a subliniat că „tinerii noștri au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală. Suntem mândri de rezultatele obținute și de acești elevi remarcabili”.

Competiția de la Ljubljana face parte dintr-un circuit internațional dedicat elevilor pasionați de inteligență artificială, domeniu aflat în plină expansiune la nivel global. În luna iulie, România va găzdui la Cluj-Napoca etapa dedicată Europei Centrale a olimpiadei de inteligență artificială, la care sunt așteptați participanți din mai multe țări.