Schneider Electric și NVIDIA își unesc forțele pentru centre de date AI de nouă generație

Schneider Electric, împreună cu NVIDIA și liderul în software industrial AVEVA, a anunțat progrese semnificative în dezvoltarea și gestionarea infrastructurii pentru centre de date AI de nouă generație, de la proiectare și simulare, până la operare și mentenanță.

Potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres, aceste progrese includ implementarea noului design de referință NVIDIA Vera Rubin, care validează sistemele de alimentare și răcire pentru cele mai recente arhitecturi NVIDIA la nivel de rack, integrarea capabilităților avansate de tip digital twin în cadrul NVIDIA Omniverse DSX Blueprint și testarea timpurie a inteligenței artificiale agentice pentru gestionarea alarmelor în centrele de date, utilizând modelele deschise NVIDIA Nemotron.

Noul design de referință este printre primele dedicate rack-urilor NVIDIA Vera Rubin NVL72 și acoperă complet alimentarea și răcirea, fiind integrat cu designurile de control dezvoltate de Schneider Electric. Validarea se realizează prin modele ETAP pentru sistemele electrice și modele CFD ITD pentru configurarea spațiului și fluxului de aer.

În plus, AVEVA, deținută de Schneider Electric, a anunțat împreună cu NVIDIA o arhitectură digital twin pe întreg ciclul de viață, menită să maximizeze eficiența GPU-urilor și să accelereze implementarea fabricilor AI la scară largă. Schneider Electric se angajează astfel să creeze active SimReady și digital twins în NVIDIA Omniverse, susținute de software-ul AVEVA, integrând acum întregul ecosistem NVIDIA Omniverse DSX Blueprint în fluxurile de inginerie și operațiuni. Această integrare promite accelerarea proceselor de simulare, vizualizare digitală și colaborare în proiectare, conducând la optimizări importante în inginerie.

„Fabricile AI la scară de gigawați necesită o infrastructură complet nouă, eficientă energetic și extrem de predictibilă”, a declarat Vladimir Troy, vicepreședinte AI infrastructure la NVIDIA.

Schneider Electric promovează eficiența și sustenabilitatea prin electrificare, automatizare și digitalizare, transformând clădirile, centrele de date, fabricile și rețelele electrice în ecosisteme deschise și interconectate, cu performanță, reziliență și sustenabilitate sporite. Portofoliul companiei include dispozitive inteligente, arhitecturi software, sisteme AI, servicii digitale și consultanță de specialitate, fiind prezentă în peste 100 de țări cu 160.000 de angajați și un milion de parteneri.