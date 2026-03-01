Statele Unite au folosit instrumentul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de Anthropic, în cadrul unui atac aerian major desfășurat în Iran, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că guvernul federal va opri utilizarea tehnologiilor companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, mai multe comandamente americane, inclusiv United States Central Command (CENTCOM), care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu, folosesc sistemul Claude pentru activități precum analiza informațiilor, selectarea țintelor și simularea unor scenarii de luptă.

Reprezentanții CENTCOM au refuzat să confirme ce sisteme specifice au fost utilizate în operațiunea în curs împotriva Iranului. Surse apropiate situației au subliniat însă gradul ridicat de integrare a instrumentelor de inteligență artificială în structurile militare americane.

Relația dintre administrația americană și Anthropic este tensionată de mai multe luni, pe fondul disputelor legate de modul în care modelele AI ale companiei pot fi utilizate de Pentagon. Vineri, președintele Trump a ordonat agențiilor federale să întrerupă colaborarea cu firma, iar Departamentul Apărării a catalogat-o drept un potențial risc pentru securitate și pentru lanțul de aprovizionare.

Decizia a venit după ce Anthropic ar fi refuzat să permită utilizarea tehnologiei sale în toate scenariile considerate legale de Pentagon, în timpul negocierilor contractuale. În plus, activitatea de lobby a companiei în domeniul politicilor privind inteligența artificială și legăturile cu organizații apropiate Partidului Democrat au generat nemulțumiri în rândul oficialilor administrației.

Folosirea lui Claude în operațiuni de amploare evidențiază dependența deja existentă de aceste instrumente, ceea ce explică de ce administrația a estimat că eliminarea completă a tehnologiei ar putea dura aproximativ șase luni. Procesul este complicat și de utilizarea sistemului de către parteneri guvernamentali, inclusiv compania de analiză de date Palantir Technologies.

Pe fondul deteriorării relațiilor cu Anthropic, Departamentul Apărării a început să încheie acorduri cu alți furnizori de modele AI, printre care OpenAI și xAI, pentru utilizarea acestora în contexte clasificate.

Specialiștii în domeniul inteligenței artificiale avertizează că înlocuirea completă a lui Claude cu alte modele va necesita timp, având în vedere integrarea sa în infrastructura și fluxurile operaționale existente.