O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un sistem de inteligență artificială (IA) care poate ajuta medicii să identifice pacienții expuși riscului de violență în cuplu cu câțiva ani înainte ca victimele să solicite sprijin, transmite Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Studiul a fost publicat în revista Nature. Violența domestică include abuz fizic sau sexual comis de parteneri actuali sau foști și poate cauza leziuni, dureri cronice și tulburări de sănătate mintală.

Conform unui raport al Comisiei Europene, 18% dintre femeile care au avut vreodată un partener au declarat că au fost victime ale violenței fizice sau sexuale în 2021.

În prezent, depistarea abuzului în spitale se bazează în principal pe întrebările medicilor adresate pacienților despre siguranța lor acasă.

Multe victime însă nu dezvăluie abuzul din cauza fricii, stigmatizării sau preocupărilor privind siguranța.

Cercetătorii au folosit date colectate pe parcursul mai multor ani de la aproape 850 de femei victime ale violenței domestice și de la peste 5.200 de persoane dintr-un grup de control pentru a antrena trei modele de IA.

Primul model a analizat date structurate, precum vârsta și istoricul medical, al doilea a studiat notele medicale și observațiile medicilor, iar al treilea a combinat ambele tipuri de informații.

Cel mai precis s-a dovedit sistemul combinat, care a identificat corect riscul în 88% dintre cazuri și a semnalat posibile abuzuri cu mai mult de trei ani înainte ca pacienții să intre în programele de intervenție împotriva violenței domestice.

Instrumentul detectează tipare de traume fizice în dosarele pacienților, oferind medicilor un semnal de avertizare pentru a aborda subiectul cu atenție și a oferi sprijin.

„Acest instrument de sprijinire a deciziilor clinice ar putea avea un impact semnificativ asupra predicției și prevenirii violenței în cuplu”, a declarat Qi Duan, director de program la Institutul Național de Imagistică Biomedicală și Bioinginerie (NIBIB) din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA.

Cercetătorii subliniază că tehnologia nu diagnostichează abuzul și nu înlocuiește judecata medicilor, ci oferă un ajutor pentru recunoașterea timpurie a riscului. Planul este să integreze instrumentul în dosarele medicale electronice, astfel încât spitalele să primească evaluări în timp real în timpul îngrijirii de rutină.

„Munca noastră reprezintă o schimbare către recunoașterea mai timpurie a riscului folosind informațiile deja prezente în datele medicale”, a spus Bharti Khurana, radiolog de urgență la Mass General Brigham și profesor asociat la Harvard Medical School.

Acest sistem ar putea deveni un instrument valoros pentru sănătatea publică, oferind medicilor posibilitatea de a interveni înainte ca violența să se agraveze și de a sprijini victimele într-un mod mai proactiv.