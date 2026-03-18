Creșterea rapidă a agenților de inteligență artificială capabili să acționeze autonom pe internet începe să creeze probleme serioase pentru platformele digitale. Instrumente recente arată că utilizatorii pot lansa simultan mii de agenți automatizați pentru a rezolva sarcini, de la rezervări până la achiziții, dar această eficiență vine la pachet cu riscuri majore, inclusiv supraîncărcarea sistemelor și atacuri de tip Sybil, similare celor distribuite (DDoS).

În acest context, compania World propune o soluție radicală: atribuirea unei identități umane verificate fiecărui agent AI, informează Ars Technica.

De la criptomonedă la identitate digitală

Cunoscută inițial pentru proiectul WorldCoin, lansat în 2023 de Sam Altman, compania și-a mutat atenția către World ID — un sistem de identitate digitală bazat pe scanarea irisului. Practic, utilizatorii își verifică identitatea prin intermediul unor dispozitive fizice denumite „orb”, iar ulterior primesc un token criptografic unic stocat pe telefon.

Potrivit companiei, aproximativ 18 milioane de persoane din întreaga lume au trecut deja prin acest proces.

Noua inițiativă, denumită Agent Kit, permite utilizatorilor să „lege” această identitate verificată de agenții AI pe care îi folosesc. Astfel, un agent nu mai apare ca un simplu bot anonim, ci ca un reprezentant digital al unei persoane reale.

O alternativă la blocarea boților

În loc să interzică traficul automatizat, o practică tot mai frecventă, World propune ca site-urile să ceară agenților AI să dovedească faptul că acționează în numele unui utilizator real. Acest lucru s-ar face prin prezentarea unui token World ID.

Un astfel de sistem ar permite acces controlat la resurse limitate, precum rezervări, bilete sau oferte promoționale, fără riscul ca un singur utilizator să monopolizeze sistemul prin mii de agenți.

În același timp, ar putea reduce manipularea în spații sensibile precum forumurile sau sondajele online, unde campaniile coordonate de boți pot distorsiona opinia publică.

Crearea unei identități unice pentru fiecare agent ar fi mult mai greu de falsificat

Problema majoră rămâne însă adoptarea. Pentru ca sistemul să funcționeze la scară globală, este nevoie ca un număr foarte mare de utilizatori să accepte scanarea irisului, un proces considerat intruziv de mulți.

Deși World susține că zeci de mii de utilizatori noi se înregistrează săptămânal, ritmul este departe de a asigura masa critică necesară.