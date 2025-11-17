Uniunea Europeană cedează presiunilor privind relaxarea normelor asupra AI și confidențialității

Uniunea Europeană urmează să demareze săptămâna viitoare procesul de revizuire a normelor istorice privind inteligența artificială și protecția datelor, care se confruntă cu o opoziție puternică de ambele părți ale Atlanticului. Această măsură atrage acuzații că Bruxelles-ul pune competitivitatea înaintea confidențialității și protecției cetățenilor, informează AFP.

UE dorește eliminarea banner-elor pentru solicitarea consimțământului utilizatorilor

Bruxellesul neagă că presiunea din partea administrației americane a influențat eforturile sale de „simplificare” a normelor digitale ale blocului, care au stârnit furia președintelui Donald Trump și a giganților americani din domeniul tehnologiei. Comisia Europeană afirmă, însă, că a ascultat preocupările firmelor din UE și dorește să le faciliteze accesul la datele utilizatorilor pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Criticii consideră că această măsură poate reprezenta o amenințare la adresa vieții private.

O schimbare planificată ar putea însă să unească mulți europeni în semn de ușurare: UE dorește să elimine acele bannere enervante care solicită consimțământul utilizatorilor pentru urmărirea activității pe site-uri web.

Potrivit oficialilor UE și documentelor preliminare consultate de AFP, care ar putea suferi modificări înainte de anunțul din 19 noiembrie, Comisia Europeană va propune:

o pauză de un an în punerea în aplicare a unor părți din legea privind AI Act;

revizuirea normelor sale emblematice privind protecția datelor, care, potrivit apărătorilor vieții private, vor facilita „absorbția datelor personale ale europenilor” de către marile companii tehnologice americane.

Sindicate: Ar urma „cea mai mare regresie a drepturilor fundamentale digitale”

Executivul UE propune restrângerea definiției datelor cu caracter personal și permite companiilor să prelucreze astfel de date pentru a antrena modele de AI „în scopuri de interes legitim”, arată un proiect de document. Reacția la scurgerile de informații a fost rapidă și puternică.

„Dacă Comisia Europeană nu își schimbă cursul, aceasta ar fi cea mai mare regresie a drepturilor fundamentale digitale din istoria UE”, transmit într-o scrisoare 127 de grupuri, inclusiv organizații ale societății civile și sindicate.

Un oficial al Uniunii a declarat că Bruxelles-ul ar urma să propună, de asemenea, o amânare de un an a punerii în aplicare a multor dispoziții privind IA cu risc ridicat, de exemplu, modelele care pot prezenta pericole pentru siguranță, sănătate sau drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Simplificare, nu dereglementare

Propunerile fac parte din așa-numitele pachete de simplificare ale executivului UE, menite să elimine ceea ce acesta descrie ca fiind sarcini administrative. Bruxelles respinge orice influență din partea lui Trump, în ciuda presiunilor susținute din primele săptămâni ale noii administrații americane, când vicepreședintele JD Vance a criticat „reglementarea excesivă” a IA.

Kai Zenner, șef de cabinet și consilier în materie de politică digitală pentru eurodeputatul Axel Voss în Parlamentul European, a declarat într-un interviu exclusiv pentru TechRider.ro că modificările ce urmează să fie făcute asupra AI Act ar trebui să aducă și o claritate din punct de vedere juridic.

„În acest moment, incertitudinea juridică ar putea limita nivelul de inovare în Europa. De fapt, sunt destul de convins că acest lucru se va întâmpla în următorii ani dacă nu simplificăm radical și nu clarificăm AI Act”, a declarat Kai Zenner, consilier pe politici digitale în Parlamentul European, pentru TechRider.ro.