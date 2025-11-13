Uniunea Europeană s-a concentrat prea mult pe inteligența artificială (AI), ignorând astfel aproape complet să pună accent pe promovarea inovării în acest domeniu. Aceasta este declarația lui Kai Zenner, șef de cabinet și consilier în materie de politică digitală pentru eurodeputatul Axel Voss în Parlamentul European, făcută într-un interviu exclusiv pentru TechRider.ro în cadrul evenimentului GoTech World de la București.

Zenner mai este de părere că nimeni nu știe cu adevărat cum să reglementeze domeniul inteligenței artificiale, iar modificările pentru Legea privind AI (AI Act) ar trebui să aducă o clarificare din punct de vedere juridic. Consilierul susține că, dacă nu ar exista aceste modificări, companiile ar fi tentate fie să nu mai inoveze în AI, fie să își mute afacerile în afara Uniunii Europene.

Kai Zenner a declarat, în legătură cu procesele pe care Uniunea Europeană le are cu cei trei giganți americani din tech (Apple, Google și Microsoft), că „nu știm cu adevărat” negocierile purtate între Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

Redăm în continuare interviul integral cu Kai Zenner, consilier pe politici digitale în Parlamentul European:

Daniel Simion, jurnalist TechRider.ro: Care sunt cele mai importante obiective pe care doriți să le atingeți în cadrul activității dumneavoastră privind AI Act (n.r.: Legea privind inteligența artificială), și cum echilibrați inovarea și preocupările etice și de reglementare?

Kai Zenner, Parlamentul European: „Atunci când AI Act a fost propusă de Comisie (n.r.: Comisia Europeană) în 2021, ideea era să se construiască un ecosistem de încredere și excelență. Adică să ne asigurăm că inteligența artificială produsă în Europa este sigură, că respectă regulile noastre, protejând confidențialitatea, drepturile fundamentale și așa mai departe. Dar, în același timp, să promovăm și inovarea în domeniul IA, să avem multe start-up-uri de AI în toată Europa și așa mai departe, așa cum ați auzit în prezentarea mea. Din păcate, cred că am mers puțin prea departe și ne-am concentrat doar pe AI, care se referă în principal la protejarea împotriva anumitor riscuri ale inteligenței artificiale. Și nu am dedicat suficient timp promovării inovării. Noua comisie, cu strategia aplicată în domeniul AI și toate celelalte inițiative, încearcă să facă exact acest lucru. Sper doar să nu fie prea târziu”.

Daniel Simion: Care sunt principalele priorități ale dumneavoastră pentru implementarea cu succes a AI Act?

Kai Zenner: „Cea mai mare prioritate este, într-adevăr, simplificarea și clarificarea acesteia, deoarece AI Act a fost adoptată atât de repede prin procedurile legislative încât, în final, înainte ca Comisia să dorească să o prezinte la alegerile europene din 2024, nu am avut timp să elaborăm definiția perfectă aici, procedura perfectă acolo și așa mai departe. Din păcate, trebuie să facem acest lucru acum, după ce Legea este deja aplicabilă. Sperăm că vom reuși să clarificăm, de exemplu, ce se înțelege prin „sisteme de AI cu risc ridicat în domeniul sănătății și cercetării”, sau ce înseamnă cu adevărat datele biometrice și așa mai departe. Sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu pentru a permite companiilor să se conformeze cu inteligența artificială. În prezent, există atât de multă incertitudine juridică încât nimeni nu știe cu adevărat cum să facă acest lucru”.

Daniel Simion: Și aceste directive tehnice vor limita nivelurile de inovare ale altor companii?

Kai Zenner: „Ei bine, în acest moment, incertitudinea juridică ar putea limita nivelul de inovare în Europa. De fapt, sunt destul de convins că acest lucru se va întâmpla în următorii ani dacă nu simplificăm radical și nu clarificăm AI Act. De asemenea, modul în care AI Act funcționează împreună cu alte legi digitale, deoarece, în caz contrar, companiile se confruntă cu situații în care, de exemplu, respectând AI Act, vor încălca automat regulile noastre de protecție a datelor. Atunci poți decide două lucruri rele. Și, desigur, în cele din urmă, acest lucru va duce probabil la plecarea multor companii din Uniunea Europeană sau la decizia de a nu investi în AI, deoarece este prea riscant. Și numai marile companii, în special marile companii străine de tehnologie, vor spune: «OK, avem suficiente capacități, avem expertiza juridică necesară pentru a face față toate incertitudinile»”.

Daniel Simion: Cum gestionează Uniunea Europeană procesele cu Apple, Google și Meta?

Kai Zenner: „Este foarte interesant și, să fiu sincer, nu știu cu adevărat la ce să mă aștept în acest moment. Ceea ce auzim în presă și la Bruxelles, de asemenea, cu privire la evenimente, este, desigur, că o Comisie care promovează concurența, care conduce aceste procese împotriva marilor companii de tehnologie, este foarte încrezătoare și foarte fermă în ceea ce dorește să realizeze. Ei spun că, în ciuda lui Trump, promovează regulile europene, nu permit companiilor respective să încalce aceste reguli și așa mai departe. Dacă credem ceea ce spun, ne putem aștepta la cazuri foarte dure, în care Comisia va lua măsuri severe împotriva companiilor tehnologice de top, dar cred că nu știm cu adevărat ce au convenit Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, și Trump în acordul comercial.

Și nici noi nu știm cu adevărat. Vedem asta în multe cazuri diferite cu Trump, că (el) interpretează uneori concluziile în mod diferit față de alți lideri de stat. Și asta mă duce la ideea că poate, în viitor, vom vedea o situație în care guvernul SUA va cere Comisiei Europene să oprească imediat procesul împotriva Google, de exemplu. Este ceva ce nimeni nu are în vedere în acest moment, dar aș spune că este o posibilitate reală. Deci, nu este niciun secret ce se va întâmpla cu aceste procese importante”.

Daniel Simion: Ne puteți spune care sunt cele mai mari concepții greșite despre abordarea Uniunii Europene față de AI?

Kai Zenner: „Ei bine, cea mai mare concepție greșită este că, prin natura sa, abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește inteligența artificială ar duce la o reglementare excesivă, ar dăuna inovării, ar dăuna companiilor europene și așa mai departe. Chiar dacă sunt foarte critic față de AI Act, nu este cazul, deoarece cel puțin ideea de bază din spatele Legii este o reglementare la un nivel destul de scăzut, care ar permite companiilor să se conformeze acestei legi fără a cheltui foarte mulți bani.

Ceea ce a creat toată această incertitudine, care duce și la declarații foarte negative împotriva Legii, a fost faptul că AI Act a fost elaborată și redactată într-o astfel de grabă încât nu este foarte clară în multe domenii. Există și multe alte legi digitale care, desigur, au o legătură cu AI, dar această legătură nu este clarificată. Aici, Comisia a făcut o treabă foarte proastă în trecut și pentru a se asigura că toate aceste lucruri funcționează împreună într-un mod util și ușor de gestionat. Așadar, punctul meu de vedere este că strategia UE privind AI nu este greșită în sine, dar ceea ce avem în prezent pe masă nu funcționează.

Dar, întrucât totul se bazează pe erori tehnice și erori de redactare, există o șansă mare și ușoară de a remedia, de a rezolva aceste probleme și de a le folosi cu adevărat pe toate ca un punct forte al strategiei noastre privind AI în câteva luni sau ani”.

Daniel Simion: Privind în viitor, ce evoluții ale politicii digitale ar trebui să urmărească cu cea mai mare atenție cetățenii și întreprinderile europene?

Kai Zenner: „Ei bine, este întotdeauna un pic dificil să privim în viitor. Desigur, există multe schimbări potențiale, dar aici aș spune că Comisia Europeană a făcut o treabă destul de bună, la fel și alte instituții ale UE, în ceea ce privește semnalarea diferitelor tehnologii, cum ar fi biotehnologiile cuantice, dar și robotica și așa mai departe, unde probabil vom asista la multe progrese tehnologice în următorii ani. Dar aceste domenii sunt, de fapt, domenii în care companiile europene se descurcă deja destul de bine. Practic, suntem în concurență cu alte companii lider la nivel mondial.

Așadar, este inteligent ca firmele europene să caute anumite nișe, sau anumite domenii în aceste categorii tehnologice, în care pot oferi cu adevărat ceva ce nu se găsește nicăieri altundeva în lume. Marea mea speranță este că Uniunea Europeană va utiliza aceste domenii identificate și le va folosi în mod strategic pentru a ajuta companiile noastre să se dezvolte în aceste domenii, să obțină cote de piață și, în general, să devină din nou mai puternice în economia digitală”.

Daniel Simion: Care a fost tema prezentării dumneavoastră pe Main Stage în cadrul evenimentului GoTech World?

Kai Zenner: „În esență, întreaga mea prezentare s-a axat pe întrebarea «de ce Uniunea Europeană luptă de mai bine de 10, 15 ani pentru a ne spori suveranitatea digitală și reziliența digitală» și de ce a eșuat până acum. Deoarece cifrele noastre economice, de exemplu, tot scad, scad, scad. Dependența noastră de tehnologiile provenite din afara Uniunii Europene este în creștere și am evaluat de ce se întâmplă acest lucru, ce încearcă să facă în prezent Comisia și instituțiile europene pentru a contracara această situație.

Am ajuns la concluzia că nu funcționează cu adevărat. Nu va funcționa nici în viitor, până când nu vom schimba radical ceea ce facem. Și ceea ce am prezentat la final au fost trei lucruri. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că știm pentru ce luptăm de fapt. Deci, dacă vorbim despre calea europeană pentru digital sau pentru tehnologii, ce înseamnă asta? Avem nevoie de concepte reale care să stea la baza acestei căi europene.

Al doilea punct pe care l-am menționat a fost că trebuie să gândim foarte strategic în ceea ce privește tehnologia și să identificăm, așa cum am discutat deja, domeniile în care suntem puternici, domeniile în care avem șanse, dar și domeniile în care avem nevoie de parteneri internaționali de încredere, deoarece nu putem furniza acele tehnologii sau componente. Și, ca al treilea punct, am menționat că toate acestea ne vor ajuta, dar nu vor fi suficiente dacă nu facem reforme cu adevărat ample și îndrăznețe la nivel european în ceea ce privește sistemul nostru energetic, educația, talentele digitale, precum și în ceea ce privește suprareglementarea, investițiile și așa mai departe.

Bruxellesul vorbește de mulți ani despre reforme în aceste domenii, dar nici aici nu se întâmplă nimic. Și dacă vrem cu adevărat să punem capăt declinului nostru economic, trebuie să abordăm aceste reforme și să le realizăm în sfârșit”.