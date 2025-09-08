VIDEO „Foame” mare de date în dezvoltarea de AI pentru domeniul militar / CEO de companie românească: Accesul la date este dificil. La unele sisteme, poți aștepta chiar și un an

Oricine poate face în garaj o dronă de atac de 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să te apere de acea dronă, a declarat Mihai Filip, CEO al companiei OVES Enterprise, într-un interviu pentru TechRider. Multe astfel de sisteme anti-dronă moderne folosesc inteligența artificială pentru precizie și performanțe sporite, însă accesul la date în domeniul militar este foarte dificil, deoarece este un sistem închis.

„Defence e o zonă super închisă, unde nu prea ai acces la date, iar ca tu să faci un AI performant, ai nevoie de date și încă de un volum mare de date. Acesta e challenge-ul nostru. Practic, zilnic nu avem challenge-uri neapărat financiare sau de resurse umane atât de mari, pe cât avem nevoie de date. Dacă tu vrei să îmbunătățești capabilitățile unui sistem Patriot, vei avea nevoie de acces în sistemul Patriot. Ei, ghici… nu primești așa ușor”, a explicat Filip.

Pentru accesul la unele sisteme, firmele pot aștepta chiar și un an, deoarece este o chestiune care ține de guverne, nu de companiile care le produc.

OVES Enterprise este o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software și AI, cu un accent puternic pe domeniile apărării, aerospațial și al securității cibernetice. Produsul flagship al firmei este platforma de inteligență artificială Nemesis AI, folosită în domenii variate, inclusiv în cel militar, pentru drone autonome. Totuși, deși platforma are un milion de linii de cod, niciuna nu este scrisă cu inteligență artificială.

„Nu ai voie să scrii cu AI pentru că în zona de defense trebuie să fie «bug-free», adică fără bug-uri. Codul este super verificat și ultraverificat. Orice deployment, orice push se verifică de câteva ori înainte de a fi deployat, iar în zona aceasta încă nu știe AI-ul atât de bine încât să scrie astfel de cod”, a mai spus Mihai Filip.