Wikipedia colaborează cu Big Tech pentru acorduri similare cu cel încheiat cu Google, a declarat cofondatorul enciclopediei online, Jimmy Wales, în încercarea de a ajuta compania să monetizeze dependența puternică a companiilor de AI de conținutul său.

Într-un interviu acordat Reuters, Wales a declarat că utilizarea de către companiile tehnologice a cunoștințelor disponibile gratuit pe Wikipedia pentru a-și antrena modelele lingvistice de mari dimensiuni duce la creșteri de costuri pe care operatorul non-profit al Wikipedia trebuie să le suporte.

„Boții AI care scanează Wikipedia parcurg întregul site… Așadar, trebuie să avem mai multe servere, mai multă memorie RAM și memorie pentru stocarea în cache, iar asta ne costă o sumă disproporționată”, a spus Wales.

Deși conținutul Wikipedia rămâne gratuit pentru persoanele fizice în baza licenței sale, accesul automatizat și în volum mare al entităților cu scop lucrativ este o altă problemă, a spus Wales. El a menționat că a fost deja semnat un acord cu Alphabet și că discuțiile cu alte firme sunt în curs.

Fundația Wikimedia, care operează Wikipedia, a încheiat un acord cu Google în 2022 pentru ca gigantul tehnologic să plătească pentru accesul la conținutul Wikipedia, care este o parte crucială a datelor pe care companii precum OpenAI și Meta Platforms le utilizează pentru a-și antrena modelele de IA.

Principala sursă de venit a fundației o reprezintă donațiile mici din partea publicului, care, potrivit lui Wales, nu sunt destinate să finanțeze dezvoltarea de produse comerciale de IA în valoare de miliarde de dolari.

„Wikipedia este susținută de voluntari. Acești oameni donează bani pentru a susține Wikipedia, nu pentru a subvenționa OpenAI, care ne costă o grămadă de bani. Nu mi se pare corect”, a spus Wales.

Presiunea pentru mai multe licențe plasează cea mai mare bază de date gratuită din lume într-o potențială confruntare cu industria AI în plină expansiune. Aceasta ridică întrebări fundamentale cu privire la cine ar trebui să suporte costurile pentru vastele seturi de date care alimentează revoluția AI și dacă companiile cu scop lucrativ au obligația de a compensa sursele publice și non-profit care contribuie la dezvoltarea tehnologiei lor.

Întrebat dacă Wikipedia va întreprinde acțiuni legale împotriva companiilor AI care utilizează conținutul său fără a plăti pentru accesul la instruire, Wales a răspuns: „Nu știu. Cred că puterea noastră soft de a-i face să se simtă rușinați este probabil destul de puternică”.

Wales a spus că Wikipedia ar putea lua în considerare și utilizarea unor măsuri tehnice, cum ar fi AI Crawl Control de la Cloudflare, care permite clienților să limiteze când și cum roboții AI care scanează internetul pot accesa conținutul lor. El a recunoscut că acest lucru ar putea crea o dilemă, având în vedere angajamentul ideologic al Wikipedia față de accesul liber la cunoaștere, dar a subliniat că problema sarcinii financiare trebuie abordată.

Fundația Wikimedia operează Wikipedia de peste două decenii ca entitate non-profit, bazându-se pe o comunitate globală de editori voluntari și donații publice pentru a furniza informații gratuite.

În ciuda succesului său, platforma s-a luptat continuu pentru a menține un punct de vedere neutru, în special în ceea ce privește problemele politice și sociale controversate. Wales a remarcat că, deși marea majoritate a editorilor nu sunt activiști, este dificil să se mențină o neutralitate calmă în timpul conflictelor globale majore, dar că comunitatea „tinde să facă o treabă destul de bună, chiar și în aceste circumstanțe”.