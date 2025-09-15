xAI, compania lui Elon Musk, concediază sute de angajați responsabili de instruirea lui Grok

xAI a anunțat vineri seară concedierea a cel puțin 500 de angajați din echipa de adnotare a datelor, în cadrul unui plan de reorganizare strategică pentru a prioritiza tutorii AI specializați, informează Business Insider.

„După o evaluare atentă a eforturilor noastre în domeniul Human Data, am decis să accelerăm extinderea și prioritizarea tutorilor AI specializați, reducând în același timp focusul pe rolurile de tutor AI generalist. Această schimbare strategică va intra în vigoare imediat. Ca parte a acestei schimbări de focus, nu mai avem nevoie de majoritatea pozițiilor de tutori AI generalisti, iar angajarea dumneavoastră la xAI se va încheia”, se arată în email.

Angajații au fost informați că vor fi plătiți până la sfârșitul contractului sau până pe 30 noiembrie, însă accesul la sistemele companiei va fi încheiat în ziua notificării de concediere.

Echipa de adnotare, esențială pentru dezvoltarea lui Grok

Echipa de adnotare a datelor este cea mai mare din cadrul xAI și joacă un rol crucial în instruirea lui Grok, chatbot-ul companiei. Notificările de concediere au venit la doar câteva zile după ce mai mulți angajați de nivel senior, inclusiv fostul șef al echipei, au avut conturile Slack dezactivate.

În zilele următoare, angajații au fost convocați la întâlniri individuale pentru a-și revizui responsabilitățile, proiectele și realizările și li s-a cerut să evidențieze colegi merituoși.

Teste și reorganizare strategică a echipei

Joi seară, xAI a cerut echipei să se pregătească pentru o reorganizare. Angajații au fost rugați să se concentreze pe o serie de teste menite să evalueze competențele și să determine rolurile viitoare. Testele acopereau domenii tradiționale precum STEM, programare, finanțe și medicină, dar și aspecte mai neobișnuite, precum „personalitatea și comportamentul modelului Grok”.

De asemenea, existau teste dedicate siguranței chatbot-ului, precum și pentru conținut audio și video. Diego Pasini, recent numit lider al echipei, a cerut angajaților să finalizeze cel puțin un test până dimineața următoare.

Un angajat a declarat că timpul scurt acordat testelor a fost frustrant: „Să faci asta după ce oamenii au plecat acasă este destul de discutabil”. Contul său Slack a fost dezactivat la scurt timp după.