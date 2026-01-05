Numărul de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima dată în România a crescut cu aproape 10% în 2025, în timp ce piața mașinilor noi a înregistrat un avans de aproape 4%, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Aproape 360.000 de mașini rulate aduse în România

Pe parcursul întregului an 2025, au fost înmatriculate pentru prima oară în România 360.103 autoturisme second-hand, în creștere cu 9,51% față de 2024, când volumul a fost de 328.834 unități. Evoluția confirmă menținerea apetitului românilor pentru piața de vehicule rulate, în contextul prețurilor ridicate pentru mașinile noi și al unei oferte consistente pe piețele vest-europene.

Mașinile noi: +3,8% față de 2024

În aceeași perioadă, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 156.803 unități, cu 3,77% mai mult decât în 2024, când au fost raportate 151.105 unități.

Structura pe tipuri de propulsie arată însă evoluții divergente:

autoturisme full-electric: 8.849 unități, în scădere cu 9,7% față de 2024;

autoturisme hibride: 77.140 unități, în creștere cu 31,9% față de anul anterior.

Creșterea puternică a segmentului hibrid indică o orientare tot mai clară a cumpărătorilor către soluții de tranziție între motorizările clasice și cele complet electrice.

Top 10 mărci pe piața de autoturisme noi în 2025

Clasamentul mărcilor după volumul total al înmatriculărilor de mașini noi este dominat în continuare de Dacia:

Dacia – 45.738 unități Toyota – 15.893 unități Renault – 11.482 unități Skoda – 11.299 unități Volkswagen – 9.783 unități Hyundai – 9.352 unități Ford – 7.345 unități Mercedes – 5.488 unități BMW – 5.430 unități Suzuki – 4.735 unități

Decembrie, lună de revenire pentru mașinile noi

În luna decembrie 2025, au fost înmatriculate pentru prima dată în România 29.066 autoturisme second-hand, un nivel apropiat de cel din decembrie 2024, când au fost raportate 29.606 unități.

În schimb, segmentul autoturismelor noi a avut un final de an foarte bun: în decembrie 2025 au fost înmatriculate 21.312 unități, cu 54,36% mai mult față de aceeași lună din 2024, semn că producătorii și dealerii au accelerat livrările pentru a închide anul pe un trend pozitiv.