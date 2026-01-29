O publicație britanică de prestigiu desemnează Dacia Duster drept cel mai bun SUV compact al anului 2026

SUV-urile compacte au devenit principalul segment pentru familiile europene, datorită combinației dintre dimensiuni practice, poziție de condus înaltă și versatilitate.

În acest context, Dacia Duster este modelul care se remarcă în 2026, potrivit unui clasament realizat de publicația britanică de specialitate Autocar.

Jurnaliștii britanici plasează Duster pe primul loc în topul celor mai bune SUV-uri compacte, apreciind în special raportul dintre preț, performanțe și utilizarea zilnică.

Modelul ajuns la a treia generație este descris drept mai rafinat și mai eficient decât versiunile anterioare, păstrând în același timp capacități reale în afara asfaltului, inclusiv în configurația cu tracțiune integrală.

Clasamentul Autocar include zece modele, fiecare evidențiat pentru un anumit punct forte:

Pe locul al doilea se află Skoda Elroq, remarcată ca una dintre cele mai echilibrate opțiuni electrice din segment, cu o autonomie declarată de până la 580 km și un nivel ridicat de confort. Jurnaliștii notează însă că dinamica nu este punctul său forte, iar comportamentul în afara orașului este limitat.

Nissan Qashqai ocupă poziția a treia, fiind considerat un SUV versatil și orientat spre familie. Modelul este apreciat pentru confort și ergonomie, dar primește critici legate de transmisia manuală și de performanțele anumitor motorizări.

Pe locul patru se află Volvo XC40, care continuă să fie perceput ca o opțiune premium în segment, datorită calității interiorului și nivelului de rafinament. În schimb, spațiul interior și zgomotul anumitor motoare pe benzină sunt menționate drept puncte mai puțin reușite.

Ford Puma, produs în România, ocupă poziția a cincea și este remarcat pentru comportamentul dinamic și plăcerea de a conduce. Publicația notează însă limitările de spațiu pentru pasagerii din spate și finisajele modeste în anumite zone ale interiorului.

În zona modelelor electrice, Kia EV3 se clasează pe locul șase, fiind evidențiată pentru spațiul interior și autonomia apropiată de 600 km, dar și pentru un preț de achiziție ridicat și sisteme de asistență considerate intruzive.

Hyundai Tucson ocupă poziția a șaptea, jurnaliștii apreciind designul exterior și configurația interiorului, alături de oferta variată de motorizări hibride. Criticile vizează transmisia automată și lipsa unui caracter dinamic pronunțat.

Pe locul opt se situează Renault 4, reinterpretare electrică a modelului clasic, apreciată pentru aspectul retro și caracterul practic, dar cu rezerve privind eficiența și experiența de condus.

Kia Sportage este clasată pe poziția a noua, fiind descrisă ca o alegere solidă pentru utilizarea de zi cu zi, susținută de garanția extinsă și un interior bine finisat. În schimb, sistemul hibrid și spațiul la cap sunt menționate ca puncte slabe.

Topul este închis de Range Rover Evoque, care rămâne o opțiune orientată spre imagine și performanță, deși nu mai stabilește standardele segmentului. Consumul și setarea suspensiei sunt principalele minusuri semnalate.